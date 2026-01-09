Nueve locales comerciales vacíos de Palencia se benefician de ayudas para su reactivación por importe de 6.000 euros

PALENCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Palencia ha dado cuenta de la resolución de la convocatoria de ayudas económicas destinadas a la recuperación de locales comerciales vacíos durante el año 2025.

En total, se han aprobado nueve solicitudes con un gasto que asciende a los 6.062 euros de los 10.000 euros que estaban presupuestados.

Estos nueve beneficiarios han cumplido todos los requisitos de la convocatoria y han presentado la documentación exigida en las bases reguladoras. Cabe señalar que estas ayudas se estructuraban en tres modalidades.

La primera de ellas estaba orientada a la ocupación de escaparate; la segunda se centraba en el incentivo por ocupación del local vacío por desarrollo de una actividad y, por último, la tercera apostaba por el ornato de los escaparates.

Todo ello, con el objetivo de reactivar la actividad económica y mejorar el espacio urbano de las zonas comerciales de la capital palentina.

En este sentido, de las nueve concedidas, ocho de ellas están destinadas a nuevos negocios o cesión de escaparates y han recibido el máximo de 720 euros y la otra, está dirigida a locales vacíos con 302,5 euros del máximo de 430.

Asimismo, cabe añadir que se han desestimado dos solicitudes. Por otro lado, la sesión ordinaria ha servido también para dar cuenta de la subvención directa de 16.600 euros a la Asociación Club de Artesanos Mercaderes de Palencia, para la realización del Mercado Navideño que ha tenido lugar en las pasadas fiestas en la Plaza Mayor, así como de la modificación del convenio con la Fundación La Caixa para la ampliación del periodo expositivo, hasta el próximo 15 de enero, de la muestra 'Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna'.

En el área de Contratación, se ha aprobado la prórroga por un año del contrato de servicio de revisiones ginecológicas de las empleadas municipales con el Hospital Recoletas de Castilla y León S.L.U. y se ha declarado desierto el expediente de contratación para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto de Mejoras Puntuales de Accesibilidad y Acerado en la ciudad, por falta de licitadores.