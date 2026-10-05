El nuevo aparcamiento para vehículos pesados en el Polígono San Cristóbal entra en servicio este martes

Visita del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (en el centro), al nuevo aparcamiento para vehículos pesados en la calle Topacio, en el polígono de San Cristóbal. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid pone en servicio desde este martes el nuevo aparcamiento para vehículos pesados situado en la calle Topacio, en el entorno del Polígono Industrial de San Cristóbal, con un total de 85 plazas, y que se ha ejecutado en los últimos meses con un presupuesto de obras de 603.135 euros, IVA incluido.

La infraestructura, como han explicado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, está destinada a dar respuesta a la necesidad de disponer de un espacio adecuado y ordenado para el estacionamiento de camiones y a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en una de las principales áreas industriales de la ciudad.

La actuación, ejecutada por Alvac S.L, ha supuesto una inversión municipal de 603.135 euros, IVA incluido. El Ayuntamiento preveía que las obras hubieran concluido en la segunda mitad del mes de julio para entrar en servicio, pero se ha retrasado algo más de dos meses.

El proyecto contempla un total de 85 plazas de aparcamiento debidamente señalizadas, dimensionadas para vehículos articulados tipo tráiler, y permite que, en circunstancias especiales como temporales o cortes de tráfico, el recinto pueda acoger más de un centenar de camiones.

El nuevo aparcamiento se encuentra en una parcela municipal situada entre la calle Topacio y la Autovía de Pinares, en un emplazamiento próximo a la conexión entre la VA-30 y la Autovía de Pinares y en el borde común de los polígonos de San Cristóbal y Carrascal.

Su ubicación facilita la conexión con la red viaria y permite atender tanto a los transportistas que operan habitualmente en la zona como a aquellos que necesitan realizar paradas de descanso obligatorias o a situaciones excepcionales que requieran el estacionamiento de un elevado número de vehículos pesados.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que "la puesta en servicio de este aparcamiento responde a una necesidad planteada durante años por las empresas del Polígono de San Cristóbal y supone un avance importante para ordenar el estacionamiento de los vehículos pesados y mejorar la convivencia con el resto del tráfico".

"Con esta actuación dotamos a Valladolid de una infraestructura adecuada para una actividad esencial para el funcionamiento de nuestra industria y nuestra economía, al tiempo que mejoramos la seguridad y las condiciones de movilidad en el entorno de los polígonos de San Cristóbal y Carrascal", ha señalado Carnero.

La creación de este espacio de 10.969 metros cuadrados permitirá evitar el estacionamiento desordenado de camiones en las calles del entorno industrial y contribuirá a reducir las molestias asociadas a la presencia de vehículos pesados en la vía pública, al tiempo que facilita la operativa de las empresas de transporte y logística.

La actuación se completa con la instalación de cinco torretas de iluminación de 14 metros de altura, equipadas con proyectores LED para garantizar la cobertura de toda la superficie, y con el cerramiento diáfano de la parcela, salvo en el acceso desde la calle Topacio.

El Ayuntamiento de Valladolid culmina con la recepción de esta obra una actuación orientada a mejorar la ordenación viaria del entorno de los polígonos industriales y a proporcionar a las empresas y profesionales del transporte un espacio específico para el estacionamiento de vehículos pesados.

APUESTA POR LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS

Se trata de un nuevo estacionamiento que se suma al programa del Ayuntamiento de Valladolid para la construcción y mejora de aparcamientos disuasorios en superficie repartidos por toda la ciudad. Este año se prevé que se habiliten en total más de 600 nuevas plazas de estacionamiento en aparcamientos disuasorios.

Durante este verano ya se han puesto en funcionamiento 234 plazas en los aparcamientos de calle Bálago, en Huerta del Rey; paseo del Obregón, en La Victoria; y Pingüino-Tordo, en Pajarillos a lo que hay que sumar las 304 plazas con las que contará el disuasorio de Las Delicias cuyas obras han comenzado recientemente.

En total, el programa incluye 2.448 nuevas plazas que supondrá en conjunto una inversión superior a los 3 millones de euros entre 2026 y 2030.