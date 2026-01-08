El nuevo centro de salud de Cuéllar (Segovia) atenderá más de 15.000 tarjetas tras una inversión de nueve millones

Imagen del proyecto del nuevo centro de salud de Cuéllar (Segovia). - JCYL

CUÉLLAR (SEGOVIA), 8 (EUROPA PRESS)

El nuevo centro de salud de Cuéllar (Segovia) comenzará a construirse este mes de enero, atenderá más de 15.000 tarjetas sanitarias de once municipios de la comarca y contará con una inversión de nueve millones de euros.

Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ha expuesto el diseño y características del futuro centro de salud, en el que se invertirán en total nueve millones, de los que 256.520 se destinaron al proyecto; 7,7 millones serán para la propia obra y más de 600.000 para el equipamiento tecnológico.

El nuevo edificio será el centro de referencia para los once municipios que componen su Zona Básica de Salud (ZBS): Cuéllar, Chañe, Fresneda de Cuellar, Frumales, Gomezserracín, Olombrada (sólo la localidad de Moraleja de Cuéllar), Pinarejos, Samboal, San Cristóbal de Cuéllar, Sanchonuño y Vallelado.

Contará con una superficie construida total de 4.017,92 metros cuadrados, con zona de consultas con doce espacios de Medicina General, nueve de Enfermería y dos de Pediatría. Además, en esta área habrá salas polivalentes, de técnicas y curas, ecografía, retinografía, telemedicina y cirugía menor.

El centro de salud tendrá también una Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación, con sala de cinesiterapia y ocho boxes individuales. Estará dotado con una Unidad de Atención a la Mujer, con consulta específica, y sala de usos múltiples y espacio reservado para lactancia.

OTROS ESPACIOS

El proyecto cuenta también con Unidad Salud Bucodental y otra de Salud Pública e incluye zona de extracción analítica y de radiodiagnóstico.

La atención urgente estará cubierta con un Punto de Atención Continuada (PAC) con consultas y salas de triaje y observación, y por una base de emergencias sanitarias y soporte vital básico. El equipo se completa con un despacho de trabajo social y las áreas administrativas y de servicios del espacio sanitario.

El diseño arquitectónico apuesta por una imagen sencilla y funcional, con espacios amplios y luminosos, gracias al uso de patios interiores que facilitan la transición entre el exterior y el interior. El edificio se adaptará a la topografía mediante un escalonamiento de plantas, de manera que garantice la accesibilidad y la integración en el entorno urbano.

El diseño del edificio incorpora criterios bioclimáticos y sostenibles, con consumo energético casi nulo, sistemas de protección solar mediante lamas orientables y replegables y empleo de materiales de proximidad. En el exterior habrá espacios ajardinados con especies vegetales y arbolado.

Esta actuación se suma a las mejores realizadas en diferentes centros de la capital y la provincia como el nuevo centro de Segovia IV, para el que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la dotación de una sala de radiología por un importe de 240.185 euros. A ello se suma el nuevo proyecto hospitalario en la capital segoviana que contará con una inversión superior a los 44 millones de euros.