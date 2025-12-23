El nuevo ciclo de La Estufa en Arrabal (Valladolid) programa diez conciertos del 10 de enero al 28 de marzo

Presentación de los conciertos de La Estufa de Arrabal de Portillo (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de La Estufa celebrarán su XXVII edición entre el 10 de enero al 28 de marzo con diez conciertos en una cita que cuenta con el refuerzo de la apuesta y apoyo económico tanto de la Diputación de Valladolid como del Ayuntamiento de Portillo.

Los organizadores de este proyecto sin ánimo de lucro, que se desarrolla en las Antiguas Escuelas de Arrabal de Portillo (Valladolid) han presentado la programación de 2026 junto a al diputado del Servicio de Familia e Igualdad y Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, y Juan Esteban, alcalde de Portillo.

Los organizadores del evento han destacado que La Estufa "madura" cada vez más como modelo de gestión cultural sostenible, gestionada por la Asociación Suspiros del Masegar, y han recordado que en más de un cuarto de siglo la cita se ha posicionado como una sala alternativa de referencia en el circuito nacional y entre algunos de los mejores grupos y artistas españoles.

"Con el refuerzo en el apoyo de las entidades públicas, la Estufa logra ser un ejemplo en la gestión cultural en el que un 30 por ciento de sus ingresos procede de la colaboración de entidades públicas y privadas y el resto, el 70 por ciento, se recauda en taquilla", han señalado los organizadores, que han destacado que todo se destina a mejorar esta apuesta en el ámbito rural "gracias al trabajo altruista de 20 personas".

Las entradas de la 27 edición, con un precio de 15 euros, salen a la venta el 28 de diciembre en http://losconciertosdelaestufa.es/ (donde también se puede consultar la programación), y el ciclo arrancará el sábado 10 de enero y finalizará el 28 de marzo.

Los diez conciertos, a lo largo del invierno, se celebran al calor de la estufa los sábados a las 20.00 horas -excepto el sábado de carnaval, 14 de febrero- en el Espacio Cultural Juan Ignacio Álvarez (Antiguas Escuelas de Arrabal de Portillo, Carretera de la Pedraja s/n).

Acogerán una propuesta ecléctica que, como todos los años, selecciona varios géneros y busca innovar, además de rendir homenaje a músicos veteranos y abrir la escena a nuevas voces.

El ciclo se estrena con cine mudo y piano en directo, algo que siempre ha disfrutado el público de La Estufa y que en esta ocasión podrá ver 'El moderno Sherlock Holmes', una película de Buster Keaton al que acompañará al piano de Ricardo Casas.

ARTISTAS

Además, este año volverá el Premio del Público 2025, 'A Contra Blues', que celebra sus 20 años como grandes músicos veteranos y que han batido récord en las puntuaciones que otorgan los espectadores después de cada actuación.

'Divertimento Folk' celebra también su 25 aniversario en el escenario que los vio nacer al calor de la lumbre. La organización ha incidido en que ellos son "un claro ejemplo" de lo que ha buscado siempre La Estufa, dar voz y escena a los músicos locales.

En este caso, se puede decir que ellos han sido profetas en su tierra con varios premios a sus espaldas -entre ellos, el Agapito Marazuela de Nueva Creación y el Sarmiento Folk-Rock- y cientos de conciertos en la península ibérica. El talento local lucirá también con 'Cream Quartet', con su propuesta de jazz tan cercana al público.

En busca de organizar cada año algo distinto que abra ventanas nuevas y sorprenda un poquito más a los espectadores, con más de 50 músicos, las escuelas se volverán a llenar de voces. Pero en este caso no de niños, sino de grandes cantantes como Marazu, Gema Caballero, Jonathan Herrero y Livia Giafreda.

Luego, "están los que siempre dejan rescoldo y aprecian mucho a La Estufa" como Antonio Serrano, Premio Nacional de Músicas Actuales en 2025. Se subirá al escenario con Kaele Jiménez, uno de los pianistas más prometedores de la escena del jazz y del flamenco actual. Raúl Márquez, un equilibrista con su violín; Juanfe Pérez, al bajo flamenco, propone algo inédito y rompe moldes, como siempre lo han hecho otros músicos que han enriquecido los ciclos desde hace tantos años en un reencuentro con Mario Carrillo, Dani García y Michael Olivera.

Este año el jazz mestizo y la creatividad llegará con Lucía Rey, una nómada "ecléctica", que considera una heroicidad dedicarse a la música en España. Finalmente, se ha dado un paso adelante con la colaboración con la Escuela de Música Creativa de Madrid y sus alumnos del Máster Oficial en Interpretación de Folklore de la Península Ibérica. Once artistas en una amalgama de voces y percusión que nos traerán aire nuevo.

Además del apoyo económico de las instituciones públicas, La Estufa ha dado un paso adelante en la captación de patrocinio privado a raíz de la celebración de sus 25 años, en 2024. Cuenta actualmente con patrocinadores oro, plata y bronce. La Estufa es además un proyecto participativo y que 24 negocios y comercios de Portillo aportan cada año colaboraciones que dan vida a los conciertos con productos locales o regalos que se sortean en cada concierto para el público.