Un nuevo desprendimiento vuelve a cortar la carretera de acceso a Peñalba de Santiago (León)

Imagen de archivo de los trabajos realizados en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago tras el anterior desprendimiento. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Otro desprendimiento interrumpe la circulación en la LE-5103, entre Trabadelo y en San Fiz Do Seo

LEÓN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) - Un nuevo despendimiento registrado en la tarde de ayer en el kilómetro 11,3 de la LE-5238, de acceso a Peñalba de Santiago, impide la circulación en ambos sentidos.

El pasado día 16 de enero la Diputación de León procedía a la reapertura al tráfico de esta misma vía, tras haber finalizado los trabajos de limpieza del vial tras el desprendimiento producido semanas antes.

Los técnicos del servicio de la Institución provincial dieron luz verde a su apertura con señalización que pedía precaución en caso de lluvia, ante la posibilidad de que las precipitaciones pudieran provocar nuevos deslizamientos, en cuyo caso, se alertaba, se procedería nuevamente al cierre de la vía, "poniendo siempre por delante la seguridad de las personas", según fuentes de la Diputación de León.

Además, otro desprendimiento en la provincia leonesa ha supuesto la interrupción de la circulación en el kilómetro 1.22 de la carretera LE-5103, entre Trabadelo y en San Fiz Do Seo, en ambos sentidos, a lo que hay que sumar las incidencias provocadas por las inundaciones a causa de la crecida de los ríos.