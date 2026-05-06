Un nuevo documental revive las tradiciones de San Pedro Manrique (Soria) como el Paso del Fuego o las Móndidas

Celebración de las Móndidas de San Pedro Manrique. - DIP SORIA

SORIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad soriana de San Pedro Manrique revivirá sus tradiciones como el Paso del Fuego o la celebración de las Móndidas en un nuevo documental puesto en marcha por la Diputación Provincial de Soria.

En 2025, el foco se ha puesto en San Pedro Manrique y en sus fiestas de San Juan en un documental que ya se puede ver desde este miércoles n el canal de patrimonio de la Diputación, junto a otros trabajos dedicados a los ritos tradicionales sorianos.

FIESTAS DE SAN PEDRO MANRIQUE.

Las fiestas de San Juan de San Pedro Manrique hacen convivir tradiciones muy antiguas, incluso anteriores al cristianismo, con elementos que se han ido adaptando con el paso del tiempo. Se celebran en la noche del 23 al 24 de junio y giran en torno a ideas muy universales: la renovación, la protección y la fertilidad.

Uno de sus grandes símbolos son las Móndidas, tres jóvenes del municipio que tienen un papel protagonista. Las jóvenes portan cestas con pan, flores y elementos vegetales, en una tradición que conecta directamente con antiguos rituales ligados a la tierra y a la abundancia. Pero si hay un momento que define estas celebraciones es el Paso del Fuego.

A medianoche, varios participantes caminan descalzos sobre brasas encendidas. El fuego simboliza la purificación y la protección, y el hecho de que algunos crucen llevando a otra persona refuerza los lazos entre vecinos, familia y comunidad.