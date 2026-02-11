El nuevo Espacio Abierto de la AECC en Salamanca, un punto de encuentro y apoyo para pacientes y familiares

El presidente de la AECC en Salamanca, Ángel Losada (i), el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (c), y el presidente de la Aecc en España, Ramón Reyes (d) - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Española contra el (AECC) impulsan la construcción, en una parcela cedida por el Consistorio en el Sector del Marín, junto a las calles Vargas Zúñiga y Antonio López Borrasca, de un Espacio Abierto para enfermos de cáncer y sus familiares que contará con dos plantas, 30 plazas para residentes y un plazo de ejecución de 16 meses.

Este edificio pertenece a un proyecto de ámbito nacional que ya está diseñado por la Oficina Técnica creada por la AECC que será quien contrate el diseño adaptado a la parcela y luego licitará la obra.

El objetivo de la asociación es que haya un máximo de 14 centros en toda España, de los que cinco ya están aprobados, los dos primeros son Pamplona y Salamanca.

El edificio estará en la zona de influencia del Complejo Asistencial Universitario, que acaba de integrarse en la red de Centros Integrales de Cáncer (Comprehensive Cancer Centres de Europa) a cuya estrategia quiere contribuir la asociación con este modelo de centros abiertos para la humanización de la atención integral.

Los Comprehensive Cancer Centers, o centros integrales del cáncer, forman parte de la estrategia europea Europa para reducir desigualdades y garantizar que todas las personas, sin importar el lugar donde vivan, accedan a la mejor atención posible, tal y como ha explicado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes.

Estos centros integran de forma estructurada la asistencia oncológica, la investigación y la docencia, bajo una gobernanza única y con un enfoque centrado en la calidad y la excelencia.

Su modelo se basa en la integración funcional de todas las dimensiones del abordaje del cáncer --desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta los cuidados paliativos y la investigación traslacional--, y aseguran una atención coordinada y personalizada.

El presidente de la Aecc en Salamanca, Ángel Losada, ha asegurado que este proyecto tiene que ver con la humanización para asegurar que cada persona respecto al cáncer es "única".

"La clave es generosidad, ser parte de la transformación, dejar los egos aparte, la intención de que no haya una sola persona con cáncer en Salamanca que se sienta sola o confundida, ese es el reto de la humanización", ha expresado Losada.

Por su parte, el presidente nacional de la asociación, Ramón Reyes, ha subrayado que este proyecto se ha puesto en marcha en Pamplona y ahora en Salamanca y que la ciudad está de enhorabuena, además, al vivir "un momento importante en el ámbito oncológico", al tener un hospital en la vanguardia de Europa en investigación del cáncer y un Ayuntamiento que ha apoyado lo que hace la asociación, porque el cáncer "no se aborda en solitario".

Reyes ha asegurado que la humanización pretende que la persona "no se diluya cuando le diagnostican cáncer y se convierte en paciente y en una historia clínica". "Se busca un cambio profundo, no perder de vista a la persona en el proceso el cáncer y cambiar la forma de atender y entender al paciente con cáncer", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha destacado que el nuevo Espacio Abierto con el que contará la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca será un lugar "de referencia", además de "un punto de encuentro, de apoyo y de esperanza" tanto para los enfermos como para sus familiares.

Carbayo ha añadido que desde el Consistorio se ha querido respaldar el proyecto de la Asociación al ceder de manera gratuita una parcela municipal para poder levantar allí el futuro Espacio Abierto.

En una zona donde está la incubadora de empresas biosanitarias Abioinnova; donde se está culminando la futura sede del Irnasa; donde se levantará el campus Agroambiental de la Universidad; y donde también estará en centro de transferencia de conocimiento al sector primario de la Diputación.