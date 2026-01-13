Un nuevo libro amplía la mirada sobre las estelas funerarias medievales de la provincia de Soria

SORIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Cabeceras de sepulturas medievales de la provincia de Soria: las estelas', de Carlos de la Casa y Manuela Domenech, amplía la mirada sobre las estelas medievales en la provincia de Soria.

El diputado provincial de Cultura, Enrique Rubio, junto a uno de los autores, Carlos de la Casa, ha presentado este martes este nuevo libro que ha visto la luz en la imprenta de la Diputación Provincial.

La publicación cuenta con una tirada de 600 ejemplares y consta de 369 páginas, en las que se incluye un inventario de cerca de 670 piezas documentadas en la provincia.

CABECERAS DE SEPULTURAS.

De la Casa ha explicado estas "cabeceras de sepulturas" comenzaron a estudiarse en la provincia al encontrarse las primeras en una excavación en Tiermes durante la década de los 70. Posteriormente, comenzaron a aparecer más e identificarse en localidades como Alcubilla de Avellaneda o Numancia.

De la Casa ha reconocido que por entonces eran "unos elementos poco estudiados", con un autor polaco como único investigador en la península ibérica que creía que al sur de Navarra no había estos elementos.

TESIS DE DOMENECH.

En 1982, la tesis de licenciatura de Manuela Domenech ya documentaba 112 en la provincia de Soria. Un trabajo que junto al de Carlos de la Casa ya cristalizó en 1983 en una publicación que la Diputación de Soria pretendía reeditar 40 años después. Sin embargo, los autores plantearon la necesidad de un nuevo libro, ya que en estos momentos disponían de 670 piezas documentadas.

Estas estelas siguen apareciendo, e incluso después del tomo presentado este martes, ya se han encontrado siete piezas nuevas.

SINGULARIDAD SORIANA.

Entre las singularidades sorianas, De la Casa ha destacado la iglesia de Gallinero, que cuenta con cerca de 60 estelas en su construcción, ya que fueron reutilizadas cuando se edificó el templo.

De la Casa ha datado estas piezas, Bien de Interés Cultural, entre los siglos X y XV, ya que cuentan generalmente con cruces y elementos vegetales como ornamentación. De cara al futuro, el autor ha considerado que el reto es la seguridad de estas piezas.

Así, ha destacado que la Fundación Príncipe de Viana en Navarra y la Diputación de Soria son las instituciones que más están aportando en este sentido.