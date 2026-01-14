Nuevo llamamiento a la donación de sangre en CyL con los grupos A+, A-, 0+ y 0- en rojo

Gráfico difundido por Dona Sangre sobre el déficit de reservas en CyL a 14 de enero - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha hecho un nuevo llamamiento a la donación de sangre en la Comunidad Autónoma ya que se mantienen en rojo las reservas de los grupos A+, A-, 0+ y 0-, con los otros cuatro, B+, B-, AB+ y AB-, en naranja.

"Urgente: las reservas de sangre están al límite", recuerda el Centro de Hemoterapia y Hemodonación a través de las redes sociales en las que se hace eco del déficit de las reservas de sangre de todos los tipos con un nuevo llamamiento a los donantes a acudir a cualquiera de los puntos de donación de la Comunidad Autónoma.

"Si puedes donar, hazlo cuanto antes", insiste el Chemcyl en su mensaje.

En concreto y según los datos que facilita el Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl), este miércoles se encuentran en rojo las reservas de los tipos A+, A-, 0+ y 0-, lo que supone acudir a donar "lo antes posible", mientras que B+, B-, AB+ y AB- están en naranja por lo que hay que donar "en los próximos días".