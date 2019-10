Un nuevo mapa-guía recoge el "reino" de biodiversidad de CyL, que tendrá una app con geolocalización de espacios

Publicado 04/10/2019 14:56:56 CET

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha elaborado un nuevo mapa-guía de las áreas naturales protegidas de Castilla y León que recoge el "reino" de la biodiversidad que existe en la Comunidad y que se completará con una versión en internet y una aplicación que permitirá la geolocalización de espacios y buscar los lugares naturales más interesantes.

El mapa-guía, que actualiza otro de 2010 y ha editado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través de la Fundación del Patrimonio Natural, lo han presentado este viernes el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto al naturalista y fotógrafo que ha colaborado en la publicación, Carlos Sánchez, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Suárez-Quiñones ha definido a Castilla y León como el "reino de la biodiversidad", dado el valor medioambiental de los diferentes espacios que hay en la Comunidad, que tiene una "nómina impresionante", y ha señalado que la publicación lo que hace es resumir, organizar y sistematizar toda la información sobre 33 espacios naturales, 70 zonas de especial protección para las aves (ZEPA), 120 zonas de especial conservación (ZEC) y siete áreas naturales de esparcimiento, además de otras figuras de protección internacionales como las diez reservas de la biosfera, dos humedales protegidos y un geoparque.

En esta nueva edición se hace un cambio respecto a la configuración de la anterior publicación de 2010, que se organizaba por "figuras o grupos de figuras" y ahora se hace por provincias. Así, "de forma fácil" se contará con un "reflejo claro" de lo que se puede encontrar en cada una de las provincias, ha añadido.

Lo que se persigue con este mapa-guía (del que se ha editado una tirada de 2.500 ejemplares y se puede adquirir a 40 euros, 30 en las casas del parque) es una doble finalidad, ya que tiene tanto un carácter divulgativo como otro técnico, de forma que puede servir también a estudiosos e investigadores y quien busque datos concretos de la biodiversidad de la Comunidad.

De esta forma, se configura como un libro con más de 500 páginas, casi 1.100 fotografías, 73 mapas y 64 planos que recoge 269 senderos y que trata de dar a conocer de una manera rigurosa y técnica, pero utilizando un lenguaje ameno y divulgativo, todo el rico y extenso patrimonio natural que se puede encontrar en Castilla y León.

En una primera parte se expone la historia de la conservación en la tierra para llegar hasta el momento actual y posteriormente se realiza una detallada descripción, tanto literaria como gráfica, de los espacios protegidos.

VERSIÓN DIGITAL

El titular de Fomento y Medio Ambiente ha adelantado que además se trabaja en una versión digital de la publicación, que será interactiva y contará con una aplicación geoposicionada que permitirá situarse donde se haya sacado una foto o localizar espacios, entre otras funcionalidades.

Esto supondrá un "antes y un después" en la forma de conocer el territorio desde el mismo, ya que por GPS y satélite se podrá posicionar el lugar que se quiere ver, aunque aún se trabaja en esta versión digital para su presentación en un futuro.

Por el momento se dispone de esta publicación en papel, "imprescindible" y con "sello verde", que amplía la anterior en todas sus figuras salvo en algunos árboles notables que con el paso de los años han desaparecido, de manera que en los nueve años que han pasado desde la anterior hay un "saldo positivo en la biodiversidad".

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha incidido en la elección de la fecha para su presentación, el día de San Francisco de Asís, patrón de los trabajadores del ámbito medioambiental, que contribuyen al cuidado de toda esta biodiversidad, pero también en una jornada en la que se reivindica la lucha contra la despoblación.

A este respecto, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha señalado que el reto demográfico también pone en peligro el medio natural porque si el hombre no está en el mismo se puede "perder".

TURISMO Y DESPOBLACIÓN

Así, en el marco de la reivindicación de la lucha contra la despoblación y la denominada "España vaciada", el consejero cree que también es ocasión de dar a conocer esta biodiversidad, sin cuya promoción desde el punto de vista turístico no habrá medios económicos y no se podrá mantener la población. "Si no hay turismo, no hay población y no hay medio natural", ha agregado Suárez-Quiñones, quien ha advertido de que se rompería la "cadena de la conservación".

En este contexto, el naturalista y fotógrafo Carlos Sánchez, quien ha manifestado sentirse "privilegiado" por haber vuelto a recorrer todos los espacios naturales de la Comunidad, ha incidido en que "falta mucho trabajo por hacer" para dar a conocer en el exterior la biodiversidad que tiene Castilla y León.

Sánchez ha explicado que a que hay gran potencial, los naturalistas y viajeros que buscan especies y espacios como los que hay en Castilla y León aún no lo tienen "dentro de sus agendas" frente a Extremadura, Pirineos o Doñana, por lo que ha abogado por una mayor promoción exterior.

A este respecto, el consejero ha recordado que los espacios naturales reciben anualmente a unos tres millones de visitantes y las casas del parque y más de medio centenar de infraestructuras en espacios naturales a más de medio millón de personas, tras lo que ha recordado que Castilla y León es líder en turismo de interior, "muy por encima de otras comunidades, y hay mucho visitantes extranjero, aunque queda terreno por explorar y atraer turismo.