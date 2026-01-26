El nuevo número de la revista 'Consumo al día' de la Diputación de León aborda seguros y estafas de comercio electrónico

Portada de la nueva edición de la revista 'Consumo al Día', editada por la Oficina Provincial de Consumo de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

La Diputación de León, a través de la Oficina Provincial de Consumo, ha editado 15.000 ejemplares del nuevo número de la revista 'Consumo al día', que en su vigésima edición aborda, entre otros asuntos, los relacionados con seguros y estafas de comercio electrónico.

El objetivo de esta publicación es proporcionar información práctica y clara sobre asuntos de interés para las personas consumidoras. Este nuevo número será distribuido en un breve espacio de tiempo entre los ayuntamientos de la provincia para permitir su acceso a los vecinos.

En concreto, se abordan en profundidad cuestiones relativas a los seguros, que han estado de actualidad en los últimos meses debido al incremento de siniestros en la provincia de León a causa de los incendios y de fenómenos meteorológicos extremos (lluvias, vientos y tormentas), que han enfrentado a numerosos asegurados a las dificultades del proceso de su tramitación. Igualmente, presenta a los lectores un organismo fundamental en este ámbito: el Consorcio de Compensación de Seguros.

Por otra parte, se incide de manera especial en el comercio electrónico, que en 2025 se reveló como la principal causa de reclamación entre la población de la provincia: el 15 por ciento de las reclamaciones tramitadas por la Oficina de Consumo tenía que ver con la contratación electrónica.

Pensando en ello se decidió lanzar a Don José, el habitual protagonista de las páginas centrales, a comprar en internet, poniendo el foco en algunos de los problemas sufridos por las personas que acudieron a este servicio tras hacer lo mismo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

REDES WIFI PÚBLICAS

Relacionado con estas incidencias se encuentra otro aspecto tratado en la revista, los riesgos inherentes a la utilización de redes WiFi públicas, todo un problema de seguridad cuando se trata de operaciones con datos sensibles, como ocurre al comprar en internet o en las tramitaciones bancarias.

Precisamente las transferencias inmediatas también tienen cabida en este número, así como información sobre el etiquetado de los alimentos no envasados, una forma de garantizar que las personas consumidoras sepan lo que están comprando a través de los carteles y tablillas que deben acompañar a estos productos, y que conozcan la importancia de fijarse en esa información.

También se incluye otro aspecto muy cercano, la nueva etiqueta energética para teléfonos y tabletas, puesto que se explican las exigencias para estos dispositivos en cuanto a durabilidad, resistencia y disponibilidad de repuestos.

PATINETES ELÉCTRICOS

Además, 'Consumo al día' presenta recomendaciones para la contratación de actividades multiaventura, las nuevas normas que deben cumplir los patinetes eléctricos y cómo hay que deshacerse de los neumáticos.

La revista está disponible de forma física también en la propia sede de la Oficina de Consumo y en los Bibliobuses que recorren toda la geografía de la provincia, además de poder consultarla de forma online en la página de Consumo de la web de Diputación de León.

Como es habitual, la edición de la revista se ha llevado a cabo procurando la máxima legibilidad: cuerpo de letra grande y presentación clara, pensando en aquellas personas con dificultades de visión y facilitando así su lectura.

La Oficina Provincial de Consumo cuenta con sedes en León y Ponferrada y pone a disposición de la ciudadanía varios canales de contacto: los teléfonos 987085042 (León) y 987427777 (Ponferrada), el correo electrónico consumo@dipuleon.es y la sede electrónica de la Diputación: sede.dipuleon.es.