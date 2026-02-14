El nuevo Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud de Segovia contará con las ideas de los jóvenes

SEGOVIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación, Juventud y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Segovia ha cerrado este pasado jueves el proceso participativo para la elaboración del V Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud de la ciudad con un encuentro abierto en la Casa Joven bajo el título 'Segovia se construye contigo', en el que tomaron parte adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años.

Durante esta jornada, los participantes reflexionaron sobre la situación actual de Segovia e identificaron las prioridades para diseñar la ciudad que les gustaría en los próximos años, según ha informado el Ayuntamiento de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los principales ejes que surgieron en este encuentro destacan la mejora del acceso a la vivienda y a oportunidades laborales, la optimización del transporte colectivo y la conectividad con los municipios del alfoz, así como la adaptación de la oferta de ocio y cultura a los intereses de este sector de población.

Este encuentro pone fin a un proceso que se inició en septiembre del pasado año, orientado a actualizar el plan vigente y evaluar el grado de ejecución del anterior.

Para ello, se han llevado a cabo diversas acciones participativas con población infantil, adolescente y joven, que incluye la implicación de centros educativos de primaria, secundaria y educación superior.

El concejal de Educación, Juventud y Agenda Urbana, Sergio Calleja, ha subrayado la importancia de la participación directa de la población más joven a la hora de elaborar este nuevo plan, que señala que es "fundamental" contar con la opinión de "quienes van a ser los protagonistas de este plan".

En esta línea ha señalado que "escuchar a los jóvenes es básico" para poder elaborar un documento práctico, que realmente sea "útil", y "adaptado a sus necesidades" y que "guíe de manera efectiva" la formulación de políticas y acciones dirigidas a la población joven.

El comunicado del Consistorio de Segovia especifica que el próximo paso será redactar el V Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud, que incorporará las aportaciones recogidas a lo largo de todo el proceso participativo, convirtiéndose en un instrumento estratégico que servirá como hoja de ruta para la gestión y el desarrollo de políticas públicas dirigidas a los segovianos durante los próximos años.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto 'Vencejo(d)s: Una agenda 2030 para atraer y fijar población en Segovia', que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Este proyecto tiene como objetivo transversal posicionar Segovia como una ciudad sostenible, habitable y atractiva para establecer un proyecto de vida, integrando la voz de la juventud en la planificación urbana y social de la ciudad.

Entre las novedades que incorporará el plan se encuentra su alineación con la Agenda Urbana de Segovia 2030 (AUSG2030), el plan estratégico de ciudad que guiará toda la política urbana a medio-largo plazo.

En concreto, la actualización del plan estratégico de infancia y juventud da cumplimiento a la línea de actuación 43 de la AUSG2030, que contribuye de forma directa a la ejecución del plan estratégico de ciudad.