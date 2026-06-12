El nuevo pliego para la feria de atraciones de Burgos estará listo el lunes y saldrá ya a licitación

BURGOS, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha mostrado su satisfacción ante lo que parece ser el fin del conflicto con los feriantes tras el acuerdo alcanzado para trasladar las barracas al Polígono Docente. Tras quedar desierta la licitación anterior, el Ayuntamiento trabaja contrarreloj para que las atracciones estén presentes en los próximos Sampedros.

Los técnicos municipales trabajan ya en el nuevo pliego, que esperan que salga "este mismo lunes". Según los servicios técnicos, el regreso a la anterior ubicación, donde las barracas se ubicaron durante casi dos décadas, "no supone un inconveniente técnico".

La alcaldesa ha defendido la gestión de su equipo frente a las críticas de los feriantes por la tardanza en tomar esta decisión dado que su idea inicial era mantenerlas en la ubicación anterior hasta que estuviera listo el proyecto de Expo Burgos. La regidora ha subrayado que la única petición del colectivo era abandonar la ubicación actual, una decisión que, según ha reiterado, fue impuesta en su día por el anterior equipo de Gobierno del PSOE "sin preguntar a nadie".

Respecto a los fuegos artificiales, tras la retirada de varias empresas del proceso de licitación por requisitos técnicos y de seguros, la alcaldesa ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Pese al "alarmismo" de algunos sectores, Ayala ha garantizado que el Ayuntamiento está negociando con distintas empresas pirotécnicas para asegurar todos los espectáculos previstos. Por todo ello, ha sentenciado que habrá, como todos los años, "conciertos, barracas y fuegos artificiales".

Sobre la ubicación de la jira del Curpillos, que este año se repite en el parque de La Quinta, la regidora ha recordado que existe una votación popular que apuesta por regresar a su emplazamiento original en el Parral. No obstante, Ayala ha matizado que esta decisión deberá ser analizada con cautela tras las reticencias mostradas por la Subdelegación del Gobierno en la última Junta de Seguridad.

Según ha explicado Ayala, los representantes gubernamentales manifestaron sus dudas sobre la idoneidad de recuperar El Parral para un evento de tal magnitud, calificando el regreso de "muy complicado".

Ayala ha celebrado este viernes el inicio de la festividad del Curpillos, una jornada que ha calificado de "entrañable y muy nuestra", marcada por el tradicional encuentro en el Monasterio de las Huelgas y la posterior procesión del Santísimo y del Pendón de las Navas de Tolosa.