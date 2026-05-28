Un nuevo servicio atenderá de forma especializada sobre dependencia y Club de los 60

Archivo - Persona mayor en silla de ruedas paseando en comapañia. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la contratación de un nuevo servicio de información especializada, tanto telefónica como presencial, destinado a resolver dudas y realizar trámites en materia de Dependencia y del 'Club de los 60'. La iniciativa, adscrita a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, va a contar con una inversión de 738.780 euros para su ejecución entre los años 2026 y 2029.

Según ha detallado el consejero portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el objetivo principal de esta medida ha sido atender las demandas de los particulares relacionadas con los procedimientos administrativos del ámbito de los Servicios Sociales.

De este modo, los profesionales especializados van a ayudar a los ciudadanos castellanos y leoneses a cumplimentar solicitudes, ofrecer información sobre el estado de sus expedientes -especialmente en Dependencia y el 'Club de los 60'- o actualizar sus datos personales, además de atender llamadas asistenciales, realizar encuestas y desarrollar campañas telefónicas informativas.

Asimismo, el servicio se va a hacer cargo de la gestión de la base de datos del citado club socio-cultural. Para el desarrollo de las funciones encomendadas, se ha planificado la contratación de cinco agentes teleoperadores especialistas, quienes ofrecerán también atención presencial en las dependencias de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El equipo se va a completar con un supervisor encargado de coordinar el servicio y un director de proyecto que ejercerá las funciones de interlocutor con el departamento de Servicios Sociales. Finalmente, el proyecto ha contemplado la creación de una bolsa de refuerzo en la atención telefónica de hasta 40 horas anuales para cubrir los periodos en los que se prevea una mayor demanda de gestión.