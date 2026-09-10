Los nuevos cortes de tráfico por las obras del viaducto de Los Tramposos comenzarán el 14 de septiembre. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, iniciará este próximo lunes, 14 de septiembre, a las 09.30 horas, una nueva fase en las obras de construcción del viaducto de 'Los Tramposos', en Valladolid.

Esta nueva etapa en los trabajos de la infraestructura provocará afectaciones e interrupciones en la circulación de varias carreteras colindantes hasta el jueves 17 de septiembre a las 13.30 horas, las cuales estarán convenientemente señalizadas con los correspondientes desvíos provisionales.

En concreto, el calendario de los cortes de tráfico fijado arrancará el lunes 14 de septiembre, entre las 09.30 y las 21.30 horas, para la ejecución del empuje del vano 5. Posteriormente, el martes 15 de septiembre se interrumpirá la circulación de 09.30 a 13.30 horas para revisar el sistema de empuje, mientras que el miércoles 16 de septiembre el corte volverá a ser de 09.30 a 21.30 horas para empujar el vano 6. Las afecciones concluirán el jueves 17 de septiembre con una última interrupción de 09.30 a 13.30 horas para realizar tareas de revisión del sistema.

La estructura sobre la que se interviene forma parte de la variante Este de la red arterial ferroviaria de Valladolid, una infraestructura de 17,4 kilómetros de longitud diseñada para canalizar el tráfico de todos los trenes de mercancías de la línea Madrid-Hendaya. Con este trazado se evitará el paso de los convoyes por el centro urbano de la capital vallisoletana y por la estación de Campo Grande, al tiempo que se conectará con el nuevo complejo ferroviario. La inversión total ejecutada tanto para la red arterial como para el complejo asciende a 300 millones de euros.

El viaducto de 'Los Tramposos' está ubicado a la altura del kilómetro 185 de la carretera N-601, cuenta con una longitud de 1.130 metros y sobrevuela la citada vía nacional junto a sus enlaces de conexión con la autovía de circunvalación VA-30.

La estructura dispone de un tramo con sección metálica de 357 metros que se está ejecutando mediante el sistema de empuje con gatos hidráulicos desde uno de los extremos, método con el que se evita trabajar directamente sobre el terreno e infraestructuras y mediante el cual ya se han completado cuatro vanos que suman 204 metros.

Esta actuación se sitúa en el enlace Sur, tramo actualmente en ejecución que completará la variante Este una vez finalizado. Cabe recordar que la primera fase de esta variante, que abarca el tramo de mayor longitud entre la factoría de Renault y el enlace Norte con la línea Madrid-Hendaya - e incluye el túnel de San Cristóbal de 2,2 kilómetros-, ha entrado en explotación en mayo de 2025.