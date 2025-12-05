Los nuevos titulados de Minas de la ULE están llamados a jugar un papel "estratégico" en la transición energética

Acto de graducación de los nuevos titulados de la Escuela de Minas de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 5 Dic. (EUROPA PRESS) - La Universidad de León (ULE) ha celebrado la ceremonia de graduación de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, titulados que están llamados a jugar un papel "estratégico" en la sociedad y en la transición energética.

Así se ha puesto en el acto presidido por el vicerrector de Actividad Académica de la ULE, Julio Abad y en el que ha intervenido por primera vez como directora de la Escuela Elia Judith Martínez. Además, ha contado con la participación de autoridades institucionales, profesorado, familias y representantes del sector profesional. En total se han graduado tres estudiantes de Ingeniería Minera, 17 de Ingeniería de la Energía y dos del Máster en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos.

Durante su intervención, el vicerrector ha asegurado que los nuevos titulados jugarán un "importante papel" ante los "grandes desafíos" del presente como la transición energética, la seguridad del suministro, la gestión sostenible de los recursos o la digitalización y ha recordado que el momento actual es "histórico", ya que la transición energética ya no es un horizonte, una "urgencia global", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El vicerrector ha incidido en la relevancia de la minería del siglo XXI, que es "conocimiento, sostenibilidad, innovación y una apuesta decidida por el futuro". "El mundo os necesita. Necesita vuestra capacidad técnica, pero también vuestra ética, vuestra visión humana y vuestra responsabilidad profesional", ha recalcado.

Por su parte, Elia Judith Martínez, se ha referido a la Escuela como una entidad pequeña, pero con una "identidad sólida", además de poner de manifiesto la amplia visión del centro. "Somos minería, pero también somos energía, medio ambiente, territorio, innovación y desarrollo tecnológico", ha subrayado.

Martínez ha insistido en que la transición energética requiere profesionales altamente formados y comprometidos y ha recordado que "no se puede hablar de transición energética sin recursos, ni de sostenibilidad sin tecnología, ni de sociedad sin energía".