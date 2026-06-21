El número de trabajadores afectados por ERE en CyL baja un 56,3% en abril, hasta los 370

Archivo - Trabajadores de Nestlé protestan contra el ERE presentado por la empresa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) en Castilla y León alcanzó los 370 en abril, lo que supone un 56,3 por ciento menos que en igual mes de 2025, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Por su parte, los afectados por despidos colectivos también disminuyeron en abril un 41,4 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 41.

Del total de los trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada, en Castilla y León han sido 281 hombres y 89 mujeres con Salamanca como la provincia con mayor número de afectados (136).

En el marco nacional, se han registrado 7.612 en abril, lo que supone un 23,1 por ciento menos que en igual mes de 2025, mientras que del total de afectados, 3.227 trabajadores fueron objeto de un despido colectivo, un 22,9 por ciento menos que en abril del año pasado.

Por su parte, los trabajadores inmersos en un ERE de reducción de jornada disminuyeron un 22,8 por ciento en abril, hasta los 305, mientras que los afectados por un ERE de suspensión de contrato retrocedieron un 23,4 por ciento, hasta los 4.080 trabajadores.

Del total de trabajadores en ERE, el 17,8 por ciento (1.356) estaba afectado por un procedimiento originado por causa de fuerza mayor, un 27,2 por ciento más que en abril del año pasado, en tanto que el 82,2 por ciento (6.256) lo estaba por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), con un descenso interanual del 29,2 por ciento.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

LOS TRABAJADORES EN ERE SÓLO SUBEN EN CONSTRUCCIÓN

Según la estadística de Trabajo, los trabajadores afectados por ERE retrocedieron en abril en todos los sectores económicos menos en la construcción, donde prácticamente se duplicaron, hasta afectar a 554 empleados.

Por contra, los afectados disminuyeron en el sector servicios en un 35,9 por ciento, hasta los 3.839 trabajadores; bajaron un 21,3 por ciento en la agricultura, con 229 afectados, y retrocedieron un 10,6 por ciento en la industria, hasta los 2.990 trabajadores.

LOS DESPIDOS COLECTIVOS SE CUADRUPLICAN EN LA CONSTRUCCIÓN

Los afectados por despidos colectivos subieron en abril en todos los sectores salvo en los servicios, donde descendieron un 45,5 por ciento, hasta los 1.880 trabajadores.

Este retroceso compensó las subidas registradas en el resto de sectores, que estuvieron lideradas por la construcción, donde los afectados por despidos colectivos se multiplicaron por más de cuatro, hasta los 490 trabajadores.

Le siguieron el sector agrario, con un alza del 85 por ciento en el número de afectados, hasta los 148, y la industria, que elevó los trabajadores inmersos en despidos colectivos un 30,3 por ciento, hasta los 709 afectados.

Por su lado, los afectados por suspensión de contrato cayeron en todos los sectores, especialmente en la construcción (-89,8 por ciento) y la agricultura (-57,2 por ciento).

También bajaron en todos los sectores los trabajadores inmersos en un ERE de reducción de jornada, salvo en la construcción, que no experimentó variación. La mayor caída se la anotó la agricultura (-95,8 por ciento), seguido del sector servicios (-45,3 por ciento) y la industria (-10,8 por ciento).

CATALUÑA, LA COMUNIDAD CON MÁS TRABAJADORES EN ERE

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que más trabajadores afectados por ERE concentró en abril en valores absolutos, con 2.247. Le siguen Comunidad Valenciana (913 trabajadores), Andalucía (893 trabajadores) y Madrid (874).

Sin embargo, Asturias fue la comunidad donde más se incrementó el número de afectados en valores relativos, tras multiplicarse por casi cuatro, hasta los 110 trabajadores.

También destacan los aumentos interanuales Cantabria, que triplicó su número de afectados por ERE, hasta los 138 trabajadores, y Aragón y Extremadura, que más que lo duplicaron.

En el otro extremo, los mayores descensos correspondieron a Canarias (-82,8 por ciento), Navarra (-69,8 por ciento) y La Rioja (-66,7 por ciento).