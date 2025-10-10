Numerosas actividades en la Biblioteca Pública de Soria para celebrar el Día de las Bibliotecas

SORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Soria, gestionada por la Junta de Castilla y León, se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre, con una completa programación de actividades dirigidas tanto al público infantil como adulto.

Las propuestas se desarrollarán entre los días 11 y 27 de octubre con el objetivo de fomentar la lectura, promover la cultura y reconocer la labor esencial de las bibliotecas como espacios de encuentro y conocimiento compartido.

Esta celebración rinde homenaje a las bibliotecas como instituciones fundamentales para la conservación y difusión del patrimonio cultural. La elección del 24 de octubre recuerda la destrucción de la Biblioteca Nacional de Sarajevo en 1992 y simboliza el compromiso de estos centros con la paz, la educación y la memoria colectiva.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Mañana sábado, 11 de octubre, la Biblioteca acogerá la actividad 'Poesía para viajar por el mundo', de la compañía Katua & Galea. Con 'P' de poesía comienza este viaje literario dedicado a la poetisa Gloria Fuertes. A través de versos, poemas, juegos y cuentos, los participantes rendirán homenaje a la autora en una sesión dirigida a público familiar a partir de 4 años, que comenzará a las 12.00 horas.

El sábado 18 de octubre, a las 12.00 horas, los niños podrán disfrutar de 'Magia entre ratones', del artista Fernando Saldaña, una propuesta en la que los pequeños conocerán personajes como Blanquita o Monsieur Ratolís, jugarán con los roedores más famosos de los dibujos animados y descubrirán una rata adivina en una sesión llena de humor y fantasía.

El jueves 23 de octubre, la Sala Infantil acogerá la actividad 'Espacio sonoro de leyenda', una lectura teatralizada de leyendas de Bécquer de la mano de la Asociación Cultural Amigos de las Ánimas. Está dirigida a público familiar a partir de siete años y contará con dos pases, a las 19.00 y a las 20.00 horas.

El sábado 25 de octubre, la compañía Popy Vegas Teatro presentará la obra 'La mujer pájaro', un espectáculo familiar recomendado para niños a partir de cinco años que tendrá lugar en la Sala Infantil a las 12.00 horas. La protagonista, Amelia, es una joven que sueña con ser piloto y dar la vuelta al mundo, una historia de superación que combina emoción y aventura.

PROGRAMACIÓN PARA ADULTOS

El jueves 16 de octubre, a las 19.30 horas, el crítico literario José Ignacio García ofrecerá la conferencia 'Esenciales', en la que abordará la obra de autores en plena madurez literaria y su aportación a la literatura de calidad. La actividad se celebrará en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes 17 de octubre, a las 19.00 horas, la compañía Fresas con Nata presentará el espectáculo 'La silla'. Dirigido a público juvenil y adulto, propone una reflexión sobre la convivencia y la supervivencia a través del juego: ¿qué ocurriría si el tradicional juego de la silla dejara de ser un juego? Es una propuesta escénica intensa y participativa que invita a pensar sobre la competencia y las relaciones humanas.

El lunes 20 de octubre, la compañía Zootropo pondrá en escena el espectáculo '¿Está Gila?', interpretado por el actor Mariano Lasheras. Se trata de un homenaje lleno de humor al célebre cómico Miguel Gila, en el que se reinterpretan sus famosas llamadas telefónicas en clave actual. La representación se celebrará en la Hemeroteca a las 19.00 horas.

El viernes 24 de octubre, la jornada central del Día de las Bibliotecas, tendrá lugar un encuentro con el escritor Alejandro Cuevas, autor de 'Literatura barata', obra leída en los clubes de lectura de la Biblioteca. La cita será a las 19.00 horas y estará abierta al público general. Como parte de la programación, se presentará también la exposición fotográfica 'Campos de Castilla', un homenaje al poeta Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento.

La muestra, del fotógrafo César Sanz Marcos, reúne 42 imágenes inéditas inspiradas en los versos del autor y se acompaña de una selección bibliográfica de obras relacionadas con él. Podrá visitarse en la planta baja de la Biblioteca desde el 24 de octubre hasta enero de 2026.

Las actividades se completarán el lunes 27 de octubre, a las 19.00 horas, con una 'Jornada Machadiana'. En ella, el fotógrafo César Sanz presentará el audiovisual 'Campos de Castilla', basado en los paisajes y las palabras del poeta, y el grupo soriano Poesía Necesaria ofrecerá la obra 'La tierra de Alvargonzález', una versión poético-musical del célebre poema.

Las inscripciones infantiles podrán realizarse exclusivamente por internet a través de la aplicación web RPLA y contando con la tarjeta de la Biblioteca del niño o niña. Los adultos podrán realizarlas por teléfono llamando al 975 221 800 o a través del correo electrónico de la Biblioteca: bpsoria@jcyl.es