El obispo de Palencia, Mikel María Garciandía, será nombrado Peregrino de Honor 2026 en Guardo

Cartel del Día del Peregrino en Guardo. - AYUNTAMIENTO

GUARDO (PALENCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Guardo (Palencia), a través de su concejalía de Turismo, ha anunciado la celebración del Día del Peregrino 2026, una cita anual que tendrá lugar el próximo sábado 12 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Municipal de la Villa.

Durante el acto, que estará presidido por el alcalde, Juan Jesús Blanco, el municipio nombrará Peregrino de Honor a monseñor Mikel María Garciandía Goñi, obispo de Palencia.

La concejalía de Turismo ha destacado que este evento busca promocionar Guardo como localidad situada en el corazón del Camino Olvidado a Compostela en la Montaña Palentina y dar a conocer el patrimonio de su territorio.

En esta edición, se ha otorgado el reconocimiento al obispo de la diócesis por su acompañamiento pastoral a los jóvenes, su apoyo a proyectos de acogida en las rutas jacobeas y su labor en la revitalización de itinerarios internacionales y locales, como el proyecto 'Los Faros del Camino' o el Camino Lebaniego Castellano, señala a través de un comunicado.

La jornada festiva comenzará por la mañana con la recreación de una justa medieval a cargo de 'Las Águilas de Valporquero', en evocación del papel histórico del municipio como guardián del paso montañoso y protector del Camino Olvidado.

Por la tarde, antes del nombramiento del Peregrino de Honor 2026, el Auditorio Municipal acogerá la representación teatralizada del sainete histórico 'El susurro del templario', obra original de Sara Trevis y Alejandro Polanco.

La velada concluirá con la actuación musical de La Escolanía del Escorial, formación coral compuesta por 42 voces y fundada en 1974.