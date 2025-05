El obispo de Palencia recibe con "gran alegría" a León XIV y desea que su pontificado sea "instrumento de paz"

El actual Papa estuvo en Palencia como agustino durante la ordenación del obispo Manuel Herrero

PALENCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Palencia, Mikel Garciandía, ha recibido con "gran alegría" la "feliz noticia" del nombramiento del nuevo papa, el estadounidense Robert Francis Prevot, que dirigirá la Iglesia católica con el nombre de León XIV y de quien ha deseado que animado por la esperanza pueda ser "instrumento de paz, promotor de la justicia, sembrador de armonía y artífice de esa civilización del amor a la que todos están llamados".

"En una sociedad herida por el desencanto, la polarización y la incertidumbre, su misión será, sin duda, exigente", ha advertido el prelado en declaraciones difundidas a los medios de las que se hace eco Europa Press.

No obstante, ha señalado que también será "fecunda si está anclada en la roca firme de la esperanza que no decepciona y que es capaz de mover a los pueblos hacia una humanidad más reconciliada y fraterna".

"Hoy los católicos de todo el mundo, inmersos en la vivencia del Año Jubilar, sentimos el gozo que produce la palabra escuchada desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Os anuncio un gozo inmenso: ¡Tenemos Papa!", ha expresado.

Precisamente, ha señalado que se abre para la Iglesia un nuevo tiempo que acoge con "corazón esperanzado y con la certeza de que el Señor nunca abandona a su pueblo".

También ha asegurado que como recordaba el Santo Padre Francisco, en la bula de convocatoria del Jubileo 2025, 'Spes non confundit', la esperanza cristiana "no defrauda, no engaña ni decepciona, sino que arraiga en la fidelidad de Dios y se convierte en luz que alumbra incluso las noches más oscuras de la humanidad".

En la misma línea ha expresado su "profunda comunión" con la decisión del Colegio Cardenalicio, guiado por la asistencia del Espíritu Santo, que "sopla con fuerza en el corazón de la Iglesia", ya que esta elección invita a "renovar la confianza en el Señor, a mirar el futuro con esperanza y a ser testigos creíbles de un mundo nuevo".

Por último, el obispo de Palencia ha invitado a todos los fieles a dar "gracias a Dios por el don del nuevo Papa y a acompañarlo con una oración filial" para que el "Señor lo fortalezca con la gracia de su Espíritu, lo ilumine en su discernimiento y lo sostenga en las múltiples tareas que ha de asumir".

El actual Papa estuvo en Palencia como agustino durante la ordenación del obispo hemérito de la ciudad, Manuel Herrero.