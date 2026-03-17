La obra de conservación de la calle Colmenares de Valladolid provocará la ocupación temporal de un carril de Gamazo

Obras en la calle Colmenares de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tramo de la calle Gamazo, comprendido entre la calle Colmenares y la Plaza de Madrid, registrará en los próximos días una ocupación temporal de uno de sus carriles de circulación con motivo de los trabajos de sustitución de arquetas vinculados a las obras de conservación que el Ayuntamiento de Valladolid ejecuta en la calle Colmenares.

Durante el desarrollo de la obra, el carril afectado permanece debidamente señalizado con conos, balizamiento y señalización vertical, de modo que se canalice la circulación y se minimicen las afecciones al tráfico.

No obstante, se recomienda a los conductores extremar la precaución en la zona y, en la medida de lo posible, optar por itinerarios alternativos, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Esta actuación se enmarca en las labores continuas de mejora del viario urbano que el Ayuntamiento desarrolla en distintos puntos de la ciudad, con intervenciones de pequeña escala, pero necesarias para mantener las condiciones de seguridad y funcionalidad de las calles.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada.