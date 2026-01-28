La obra 'Un monstruo viene a verme' llega en febrero al Teatro Calderón de Valladolid para concienciar sobre el cáncer

1046553.1.260.149.20260128125308 La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (tercera por la izquierda), participa en la presentación del espectáculo 'Un monstruo viene a verme' que ofrecerá tres sesiones en el Teatro Calderón de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Un monstruo viene a verme', basada en la novela de 2011 del mismo nombre de Patrick Ness que llevó a la gran pantalla el director de cine Juan Antonio Bayona en 2016, llegará en febrero al Teatro Calderón de Valladolid con tres sesiones, una para el público general y otras dos matinales que contarán con la participación de 1.300 alumnos de 30 centros escolares con el objetivo de dar visibilidad al cáncer y abordar con los jóvenes en un espacio de diálogo el impacto de la enfermedad en las familias y en la sociedad.

El Teatro Calderón ha acogido este miércoles el acto de presentación de este espectáculo que ha contado con la participación de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el director del centro teatral, José María Esbec; la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Luisa Lobete; el presidente de la Fundación Teatro Joven, David Peralto; la directora del Departamento de Personas Curia España, Teresa Antón, y las psicólogas de la asociación María Martínez y Ana Burgos.

Se trata de una producción de Fundación Teatro Joven (LaJoven) en colaboración con AECC que pondrá a disposición de los vallisoletanos una sesión general, el miércoles 4 de febrero a las 19.30 horas con precios desde los diez euros, aunque los escolares de la ciudad y provincia tendrán dos sesiones matinales en las que estarán acompañados por un equipo de psicólogos de la asociación.

En su intervención, la concejala de Cultura ha destacado la obra 'Un monstruo viene a verme' como un proyecto cultural que aúna cultura, educación, compromiso social y empatía con quien sufre, motivo por el que ha señalado que esta representación es un ejemplo destacado de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de educación emocional, de reflexión crítica, de empatía y de compromiso.

Esta propuesta de teatro aborda con sensibilidad, responsabilidad y en profundidad temas como el duelo, la enfermedad, la pérdida, el miedo y la necesidad de afrontar la verdad, ha sostenido la edil, por lo que ofrece al público joven y familiar un espacio seguro para comprender y manifestar emociones complejas a través del lenguaje simbólico del teatro, acompañado en este caso del asesoramiento de expertos en el impacto emocional que una enfermedad grave como el cáncer afecta a paciente y también a familiares.

En este contexto, Carvajal ha subrayado que la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer refuerza de manera "muy significativa" el valor del proyecto en el marco de la sensibilización social y de educación en valores relacionados con la solidaridad, con la apatía y con la esperanza.

Precisamente, ha hecho énfasis en el hecho de que su participación dota a la representación de una dimensión social y educativa al concetar el arte con la realidad de muchas familias que conviven con la enfermedad.

"La cultura puede ser un poderoso vehículo de sensibilización social al fortalecer el vínculo entre instituciones, entidades sociales y ciudadanía y reafirmando el papel del teatro como herramienta de transformación, acompañamiento y cohesión social en Valladolid", ha expresado.

"GRAN IMPACTO SOCIAL"

En lo que respecta a las sesiones, los interesados pueden adquirir entradas para la función del miércoles 4 de febrero a las 19.30 horas dirigida al público general, si bien las mañanas del 4 y del 5 habrá dos sesiones matinales con adolescentes de la provincia en la que participarán 1.300 alumnos con sus profesores.

Después de las funciones, ha detallado la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer, los estudiantes tendrán un espacio de diálogo para compartir y verbalizar las sensaciones que provoca una obra como esta que "genera un gran impacto por todo lo que conlleva".

En este sentido, ha destacado la importancia del cuidado emocional del paciente, pero también de su familia y de todos sus allegados, una cuestión que es "básica y fundamental" y "lamentablemente igual no se presta el tiempo que necesitan los niños y jóvenes ante la pérdida de un familiar, de un allegado o de un compañero de clase por esta enfermedad".

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Fundación Teatro Joven (LaJoven) al poner de manifiesto la importancia de hacer obras para mayores porque los jóvenes demandan temas de adulto, razón por la que ha detallado que su metodología persigue incluir a los jóvenes entre los artistas, los técnicos y los gestores de la fundación, de manera que sean ellos los que hagan propia la misión de acercar al público joven e incorporarlo en el patio de butacas.

Por ello, ha abordan temas que los jóvenes demandan como la violencia, el abuso de poder, la búsqueda de la identidad sexual, la violencia de género, el racismo o el amor. "En este caso, el acoso escolar y también la pedagogía de la muerte o de la enfermedad, el tránsito sobre un curso como es la enfermedad", ha apostillado.

GESTIONAR LA ENFERMEDAD

La obra sigue la vida de Conor, quien tiene 13 años y vive con su madre. Cada noche, unos minutos después de las doce, le asaltan las pesadillas.

Ha sido así desde que su madre cayó enferma, hasta que una noche escucha una voz que le llama desde el jardín, ya que frente a su casa hay un viejo árbol, un tejo, que se transforma en un monstruo ante los ojos de Conor.

De la mano de esa criatura, Conor vive noche tras noche aventuras a través de las historias que le cuenta el monstruo. A través de los relatos de este ser fantástico y mágico, Conor tendrá que reunir el valor suficiente para enfrentarse a sus miedos y a su propia historia: la verdad.

En este sentido, el presidente de la fundación ha explicado que la obra presenta las fantasías y la imaginación como refugio, un caladero de herramientas para poder gestionar la adversidad, la importancia de la empatía y también de la incorporación de la muerte como parte de la vida.

Todo esto en un lenguaje "luminoso, con una escenografía maravillosa y una interpretación de Conor por parte de Elisa Hipólito que es absolutamente brillante, como el resto de los actores", ha ensalzado el presidente de LaJoven, quien ha señalado que todo ello compone una obra "absolutamente maravillosa" que ha conseguido un "gran impacto" en la comunidad educativa y en toda la sociedad a la hora de reflexionar sobre estos temas.