Las obras de ampliación del área de Urgencias del Hospital de Salamanca ganan espacio para la sala de espera

Resultado de la ampliación de las Urgencias del Hospital de Salamanca. - COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora de las Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca han concluido durante este lunes con la apertura de una sala de espera general de pacientes más amplia gracias al proyecto que se desarrolla desde mayo.

La ampliación de esta sala ha consistido en un incremento de la superficie para la ubicación de un mayor número de asientos, debido a las necesidades asistenciales y al aumento de la demanda.

Las fases de la obra, programada en cuatro partes, continúan según el calendario establecido, con el comienzo ahora de la última, con el cerramiento del pasillo junto a la sala de espera actual, así como los trabajos internos en ella para igualar con la nueva sala de espera.

Para ello se ha colocado nueva señalización tanto vertical y horizontal, modificando los flujos internos de acceso de usuarios durante el desarrollo de esta fase.

Con esta actuación global se va a aumentar un 240 por ciento la superficie de la sala de espera de los 67 metros cuadrados actuales a los 163 una vez reformada el área.

La ampliación no supone una merma de la superficie de estancias o servicios existentes, ya que lo que se ha ocupado es el espacio libre del soportal exterior, como han apuntado desde el Hospital salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

El actual acceso de pacientes de Urgencias ha cambiado durante el transcurso de las obras, ya que se habilitó temporalmente un nuevo acceso en coordinación con el servicio y para garantizar la asistencia sanitaria a los usuarios.

En cualquier caso, esto puede modificar algunos tiempos de espera en aquellos pacientes que por su patología no tengan riesgo vital, ni vengan derivados por su médico de referencia.

Por ello, también han recordado desde el Hospital que está funcionando el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Salamanca, ubicado en la calle Valencia, con diferentes tiempos de espera, a los que se puede acudir en caso de necesidad, lo que libera la presión asistencial y mejora los flujos en las Urgencias hospitalarias.