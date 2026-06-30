Las obras en la AP-66, entre León y Asturias, provocarán cortes alternativos en el túnel del Negrón de julio a noviembre

Obras en los túneles de la AP-66. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LEÓN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de modernización de los túneles de la AP-66 entre León y Asturias y entre los meses de julio a noviembre se ejecutarán las galerías del túnel del Negrón, lo que obligará a realizar cortes alternativos.

Así, según han informado este martes desde el Ministerio, las calzadas del túnel del Negrón, entre los puntos kilométricos 82,3 y 88, se cerrarán alternativamente y el tráfico se desviará por la calzada contraria, que tendrá circulación bidireccional.

La previsión es que se cierre alternativamente la calzada en sentido Asturias desde mañana y durante julio y agosto, y la calzada en sentido León durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Además, podrá haber cortes de carril en el resto de los túneles no afectados por las restricciones anteriores, desde los lunes a las 6:00 horas hasta los viernes a las 13:00 horas.

Estas obras para modernizar los siete túneles de la AP-66 cuenta con una inversión total de 76,36 millones de euros (IVA incluido) financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).