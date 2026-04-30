Las obras en la AP-66, entre León y Asturias, provocarán cortes entre mayo y junio en los túnesles de Barrios y Negrón

Mapa de los túneles de la AP-66. - DEL GBNO CYL

LEÓN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de modernización de los túneles de la AP-66 entre León y Asturias y entre los meses de mayo y junio se actuará en las galerías y el canal caz en los dos tubos del túnel de Barrios y en el tubo en sentido León delde Negrón.

Debido a estas obras, el tráfico se verá afectado y así en el túnel de Barrios se producirá el corte de la calzada en sentido León del 4 al 29 de mayo y el corte de un carril en cada uno de los sentidos, de forma alternativa, del 1 al 30 de junio.

En el caso del túnel del Negrón, se producirá eñ corte de un carril en sentido León del 4 al 17 de mayo; el cierre de la vía en sentido León del 18 de mayo al 22 de junio y el corte de la calzada en sentido Asturias a partir del 22 de junio.

Además, podrá haber cortes de carril en el resto de túneles, Cosera, Oblanca, Vegaviesga, Pando y Entrerregueras, todos ellos ubicados en la autopista AP-66 Campomanes-León, entre Asturias y León, de lunes a las 6:00 horas a viernes a las 13:00 horas.

Estas obras para modernizar los siete túneles de la AP-66 cuenta con una inversión total de 76,36 millones de euros (IVA incluido) financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).