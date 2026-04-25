Nuevas obras en la calle Padre José Acosta de Parquesol desde el lunes

Las obras en la calle Padre José Acosta impedirán girar hacia la Avenida Mundial 82 durante diez días a partir del lunes- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de tendido de la línea eléctrica subterránea que se ejecutan en la calle Padre José Acosta de Valladolid entran esta semana en una nueva fase que obligará a cortar temporalmente el giro hacia la Avenida del Mundial 82 en la rotonda del Ferial.

La restricción comenzará este lunes, 27 de abril, y se prolongará durante aproximadamente diez días laborables, con previsión de finalizar el 8 de mayo, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante este periodo, los conductores que lleguen desde Zaratán o desde la A-62 no podrán acceder directamente a Parquesol, al Estadio José Zorrilla ni al centro comercial Carrefour a través de esa intersección.

El Consistorio ha recomendado utilizar rutas alternativas para acceder a esa zona de la ciudad, por la Avenida del Real Valladolid. El acceso y salida al Club Deportivo La Raqueta y a los usuarios del parque de Las Contiendas está garantizado mientras dura esta fase.

Para garantizar la entrada a Valladolid, se habilitará un carril provisional en sentido contrario al habitual en ese tramo, con señalización temporal de obra revisada diariamente.

Los trabajos en esta fase incluyen la apertura de zanja para el tendido de cables, la instalación de cámaras de empalme y la colocación de tubos.

Los conductores que accedan a Valladolid desde la A-62 pueden utilizar las salidas anteriores de la autovía: la del kilómetro 127 (Estadio José Zorrilla) o la del kilómetro 128 (Avenida de Zamora).

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada y en la página web la empresa https://lightsourcebp.com/es/project/proyectos-solares-valle/.