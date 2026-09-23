Las obras del Camino Viejo de Simancas obligan a suprimir cinco paradas de bus y cerrar el tráfico en sentido Simancas

El concejal (2I) durante la rueda de prensa. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras que se están llevando a cabo en el Camino Viejo de Simancas de la capital vallisoletana obligará a suspender de manera temporal, a partir de este vienes, cinco paradas de Auvasa, y la circulación en sentido Simancas, que se cortará a partir de las 10 horas, por lo que se recomienda a los conductores utilizar el desvío por la VA-30 y la A-62, incluso la carretera de Rueda (CL-610).

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, quien ha recordado que la actuación en esta calle "es una necesidad porque no reúne las condiciones de seguridad necesarias" y que ha comparecido junto al gerente de Auvasa y el director facultativo de la obra, Francisco Pérez.

Los trabajos consisten en el fresado y el extendido de aglomerado en el tramo comprendido entre la EDAR y el límite del término municipal lindante con Simancas y abarca 2,5 kilómetros

Las paradas que quedarán temporalmente fuera de servicio, todas en sentido Simancas, son las ubicadas en Camino Viejo de Simancas frente al Abrevadero;la que se encuentra frente ala Escuela de Imagen y Sonido; la que esta a la altura dels Centro El Pino; la de INEA y y la que estáfrente a Pago La Bomba.

Como alternativas, los usuarios podrán utilizar las paradas de Camino Viejo de Simancas a la altura de la urbanización Santa Ana y en El Pichón.

El corte no afectará a los autobuses que circulen hacía el centro de la ciudad pero el Consistorio ha establecido un servicio específico de la línea 5 desde el lunes, 28 de septiembre, para facilitar los desplazamientos en la zona afectadas.

Desde Auvasa se recomienda a las personas usuarias de las líneas 5 y B4 que tengan en cuenta estas modificaciones a la hora de planificar sus desplazamientos mientras permanezcan vigentes las afecciones derivadas de las obras.

Ignacio Zarandona ha recordado que ya se anunció que se iba a cometer una primera fase "más invasiva" en esta zona para instalar un colector que pueda sacar y evacuar las balsas de agua que se producen, cuando llueve, hasta la Estación Depuradora de Aguas (EDAR), un colector que va por en el centro de la calzada.

Por su parte, el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha insistido en que el trayecto sentido al centro "no se va a ver afectado, va a continuar como hasta ahora, sin ningún tipo de supresión de paradas y manteniendo la misma frecuencia", ya que se va a incorporar un vehículo más en esa línea "para no perder frecuencia por el efecto que va a tener la vuelta".

Se suprimen cinco paradas en dirección Santa Ana y Entrepinos y se desviará la vuelta a la altura de Santa Ana, para entrar por el Peral, Covaresa, avanzar por la carretera del Pinar de Antequera, la carretera del Bohío y llegar a la altura de las Haceñas para volver al camino de Simancas hasta la urbanización del Pichón.

La previsión es que las obras se prolonguen a lo largo de dos semanas.