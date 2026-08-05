Las obras de la carretera entre Carbonero de Ahusín y Añe (Segovia) provocarán cortes los días 6, 7, 12, 13 y 14

SEGOVIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras para reformar el firme de la carretera entre Carbonero de Ahusín y Añe, en la provincia de Segovia, provocarán restricciones los días 6, 7, 12, 13 y 14 de agosto en la SG-V-3311, entre las 07.00 horas y las 20.00 horas.

La vía se abrirá a la circulación por las noches y los usuarios que se desplacen a Añe podrán hacerlo desde el acceso a Bernardos y Armuña, según ha trasladado la Diputación de Segovia a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, la Diputación continúa las mejoras de la red viaria provincial, en concreto, los trabajos se van a centrar en un tramo de unos 2,7 kilómetros que va desde el cruce de Carbonero de Ahusín hasta Añe.

El proyecto va a comenzar con la limpieza de cunetas y arcenes, para seguir con el fresado y reposición de zonas agrietadas, tras lo que se extenderá una capa intermedia y la de rodadura de mezcla bituminosa en caliente.

En esta línea, se acometerá la señalización horizontal del eje y los bordes de la calzada, así como el recrecido de arcenes. Todas estas modificaciones están adjudicadas a la empresa Tecnología de Firmes S.A., por la cantidad de 269.556,54 euros, IVA incluido.

El corte de la carretera y los desvíos estarán debidamente indicados, tanto con señales como con carteles en la propia carretera.