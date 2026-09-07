Las obras de la Casa del Estudiante de la ULE avanzan al ritmo previsto y finalizarán a principios de 2027

Casa del Estudiante de la ULE, cuyas obras prevén concluir a principios de 2027. - EUROPA PRESS

LEÓN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la Casa del Estudiante de la Universidad de León (ULE), que se ejecuta desde febrero de 2024 con una inversión de 16,5 millones de euros, avanzan al ritmo previsto y concluirán a principios de 2027 para posteriormente entrar en funcionamiento.

Según han informado fuentes de la ULE en declaraciones a Europa Press, actualmente se trabaja en los remates de interior del edificio, así como de las fachadas y en la urbanización exterior del inmueble.

Para la ULE este espacio de usos múltiples representa los valores de sostenibilidad y, al mismo tiempo, plasma el compromiso de la Institución académica con sus estudiantes, ya que se convertirá en un espacio donde puedan intercambiar conocimientos, reunirse y hacer del edificio "su casa".

El edificio se configura mediante más de 8.340 metros cuadrados construidos repartidos en tres plantas en las que habrá un recibidor muy amplio dedicado a la confluencia de estuantes; zonas dedicadas a las asociaciones, así como aulas de lectura y estudio y áreas destinadas a servicios administrativos. El espacio se complementará con un sector ajardinado en su entorno y cerca de 150 nuevas plazas de aparcamiento.

El edificio tiene un diseño innovador, en el que prima el acero, el hormigón y los muros cortina. La construcción toma el modelo de los campus anglosajones y está diseñado con parámetros totalmente sostenibles que tienen en cuenta la ubicación, la climatología y la orientación. Para su diseño se han estudiado edificios de Stuttgart (Alemania), de Cardiff (Reino Unido) y Columbia (Estados Unidos).

Además, se utilizan materiales reciclados; las instalaciones de iluminación, climatización y ventilación están gobernadas por un sistema inteligente y ha obtenido la máxima calificación en cuanto a la certificación energética.