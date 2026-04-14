Obras en los colectores cortarán uno de los carriles del viaducto de Daniel del Olmo, en Valladolid, durante dos semanas

Información sobre el corte de tráfico de un carril en el viaducto de Daniel del Olmo, en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid informa en el apartado de cortes de tráfico y ocupaciones de calzada de su web municipal (https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal...) de la incidencia por obras en el viaducto de Daniel del Olmo entre el próximo lunes, 20 de abril, y el día 4 de mayo, por la ejecución de obras en los colectores de abastecimiento.

El corte de tráfico afectará a uno de los carriles en sentido al polígono de Argales, hasta el cruce con la calle Pilar Miró, en horario contínuo.

Cabe recordar que esta estructura urbana que supera las vías del ferrocarril tiene restringida la circulación a vehículos pesados desde mayo de 2023 debido a su estado de conservación.