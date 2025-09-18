Las obras para consolidación en el Monasterio de Santa María de Moreruela (Zamora) contarán con 390.000 euros

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a un gasto de 387.948 euros para la ejecución de obras de consolidación de la crujía sur del Pabellón de Novicios del Monasterio de Santa María de Moreruela, en Granja de Moreruela (Zamora) dentro de unas actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation.

En la actualidad, prácticamente todos los espacios del monasterio han sido intervenidos, recuperados y se han abierto a visitas, a excepción del Pabellón de Novicios y la Sala de Conversos.

Con las obras previstas se trata de dar continuidad a las intervenciones previas de excavación y estabilización del Pabellón, con la finalidad de conservación y puesta en valor del conjunto interviniendo en la crujía sur, recuperando espacios fundamentales para el conocimiento del conjunto.

El monasterio de Santa María de Moreruela fue declarado Monumento Histórico Artístico el 3 de junio de 1931. Desde el año 1994, fecha a partir de la cual el conjunto es propiedad de la Junta de Castilla y León, se han llevado a cabo diversos trabajos para la recuperación del monumento y su puesta en valor. Las dimensiones y complejidad del espacio han obligado a realizar fases y sectores, a lo largo de estas décadas, para su estudio, conservación e integración en recorridos visitables.

Los restos del pabellón de novicios se ubican en la zona más oriental del monasterio y constituyen una zona en la que se ha intervenido recientemente.

En los años 2022-2023 se ejecuta una primera obra de estabilización y excavación del derrumbe existente, para poder exhumar los espacios y dejarlos en cotas disponibles para futuras excavaciones arqueológicas y otros estudios constructivos, evolutivos, que permitieran conocer la secuencia histórica y realizar un estudio estructural y de patologías para poder abordar el consiguiente proceso de restauración.

Las distintas intervenciones realizadas hasta el momento en el Monasterio tienen como objetivo común su puesta en valor realizando mejoras en la accesibilidad, en su estudio y documentación, así como en su difusión, potenciando su aprovechamiento turístico sostenible.