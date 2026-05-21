Las obras de duplicación de la vía causan la rotura de una tubería que anega el paso de Casasola, según el Ayuntamiento

Fractura de una tubería atribuida a las obras de duplicación de la vía del ferrocarril en Valladolid.- POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que las obras que lleva a cabo Adif para la duplicación de la vía de ferrocarril han provocado la rotura de una conducción de agua que ha anegado el paso subterráneo de Casasola, entre las calles La Vía y Salud.

Según han informado fuentes municipales, a las 9.00 horas la empresa municipal de agua, Aquavall, ha comunicado la incidencia de la rotura de una tubería "a raíz de los trabajos" que lleva a cabo la 'UTE Duplicación Ancho Valladolid' en la zona del paso subterráneo de Casasola.

La rotura de la conducción ha provocado la inundación del paso peatonal situado entre la calle Salud y la calle la Vía, que discurre paralelo al túnel de Vadillos-Casasola, y que se encuentra cerrado desde hace semanas por la realización de estas obras.

La Policía Municipal ya se encuentra en la zona regulando el paso y señalizando la incidencia, al tiempo que, a través de la red social 'X' ha rogado "precaución y evitar transitar por el lugar hasta su reparación".

La obra de duplicación de la vía, promovida por Adif, comenzó hace meses al norte de la estación Campo Grande, y recientemente ha cumplido el "hito" de la instalación de la plataforma del nuevo viaducto sobre el río Esgueva.