Obras en horario nocturno hasta el 18 de abril para reparar el viaducto del Arco de Ladrillo de Valladolid

Archivo - El portavoz socialista Pedro Herrero mide una de las grietas en el viaducto del Arco de Ladrillo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado las obras de reparación de las juntas de dilatación del viaducto del Arco de Ladrillo, menos de un año después de la ejecución de las obras de "emergencia" para mejorar la seguridad de esta infraestructura, y durante la presente semana se desarrollan en horario nocturno (de 23.00 a 7.00 horas) en los carriles de entrada al centro de la ciudad, mientras que desde el domingo 12 al sábado 18 se prevé que se lleven a cabo en el sentido contrario.

La información, que no ha sido difundida a los medios de comunicación ni a través de los perfiles del Ayuntamiento de Valladolid o de la Policía Municipal en la red social 'X', se puede consultar en el apartado de cortes y ocupaciones de calzada de la web municipal (https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada).

Las obras consisten en la reparación de las dilataciones de la estructura que se produjeron el pasado invierno y que provocaron la aparición de varias grietas, algo que el equipo de Gobierno municipal aseguró en ese momento que era previsible debido a que se había reducido el número de juntas de dilatación. Ya entonces, el concejal de Tráfico y Movilidad, el 'popular' Alberto Gutiérrez Alberca, avanzó una nueva intervención que se llevaría a cabo "en abril".

Precisamente, la información en la web municipal señala que las obras han comenzado este lunes, 6 de abril, en horario nocturno ya que afectan sólamente de 23.00 a 7.00 horas. En la actual semana, hasta el sábado 11 de abril afectan a los carriles de entrada al centro de la ciudad, que se cortarán en dicho horario.

A partir de la noche del domingo, 12 de abril, y hasta la del sábado 18 el corte se llevará a cabo en el sentido contrario de la circulación.

En ambos casos, señala la información, se desvía el tráfico de vehículos por uno de los carriles del sentido opuesto.

Cabe recordar que hace menos de un año, a finales de mayo de 2025, concluyeron las obras de "emergencia" llevadas a cabo durante 12 meses en el mismo viaducto ante el deficiente estado de los pretiles exteriores de la infraestructura, con un coste de 2,3 millones de euros.