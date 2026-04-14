Obras nocturnas, con corte de carriles, en los puentes Condesa Eylo, Poniente y Nochevieja la próxima semana

Información en la web del Ayuntamiento de Valladolid sobre el corte de tráfico del puente Condesa Eylo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid informa en la página web municipal sobre nuevas incidencias por obras a partir del próximo domingo, 19 de abril, en horario nocturno, de sellado de juntas de dilatación en los puentes de Condesa Eylo --donde ya se llevan a cabo trabajos en la actual semana--, así como en el puente de Poniente y en el de la calle Nochevieja sobre el río Esgueva.

En el caso del Condesa Eylo, el mismo espacio de la web municipal (https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal...) informa del corte de tráfico en horario nocturno entre el pasado domingo y este sábado, día 18, que afecta a uno de los carriles en sentido a La Rondilla.

En el gráfico de la información, se ha añadido otra incidencia entre el 19 y el 25 de abril que aparentemente afectará al sentido de circulación en dirección a la avenida de Burgos, que sólo cuenta con un carril de circulación, por lo que se habilitará uno de los carriles del vial opuesto para mantener el doble sentido.

El horario de la incidencia será de 23.00 a 7.00 horas, por lo que se mantiene la iniciativa de las obras nocturnas que ya se ha iniciado la pasada semana en el viaducto de Arco de Ladrillo, donde también se actúa, en principio hasta este sábado, en el sellado de las juntas de dilatación.

Algo muy similar sucederá en el puente de Poniente a partir del domingo 19 y hasta el martes 21, donde el sellado de las juntas afectará a uno de los dos carriles de circulación en estos días, también en horario de 23.00 a 7.00 horas.

Igualmente, se informa de corte de un carril de circulación alternativo en los dos sentidos en el puente entre las calles Nochevieja e Ingeniería, sobre el río Esgueva. En este caso, los cortes se llevarán a cabo entre el lunes 20 y el sábado 25 en horario, igualmente, de 23.00 a 7.00 horas.