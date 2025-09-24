Las obras del nuevo acceso por carretera al aeropuerto de Burgos provocarán cortes hasta el 3 de octubre

BURGOS 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras complementarias del nuevo acceso al aeropuerto de Burgos en la glorieta situada en el kilómetro 107,600 de la carretera N-120, con el objetivo de mejorar la seguridad de los vehículos que accedan al aeropuerto, lo que provocarán cortes hasta, previsiblemente, el 3 de octubre.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto de un millón de euros de euros (IVA incluido), y están incluidos en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 430 millones de euros desde 2018 en Burgos.

Las labores incluyen la modificación de la rasante y los peraltes de la glorieta, donde se unen la autovía A-1 con las carreteras N-120 y BU-12, y el trazado de los accesos, con la mejora de los radios y anchos de los ramales. También incluye la mejora del drenaje y de las condiciones de visibilidad, con la colocación de un nuevo alumbrado perimetral, detalla el Ministerio a través de un comunicado.

Con motivo de estos trabajos, se producirán cortes de tráfico que se realizarán desde el miércoles 24 de septiembre hasta, previsiblemente, el viernes 3 de octubre del 2025 y durante los fines de semana no habrá restricciones al tráfico.

Se producirán cortes de tráfico en el tramo norte de la glorieta y en los ramales que en él confluyen y estará cortado el ramal de salida desde la A-1 en la calzada sentido Madrid para tomar el destino Logroño y el de entrada a la A-1 sentido Irún desde la glorieta.

Se mantendrá el tráfico de la N-120 con un carril para cada sentido de circulación por el tramo de la calzada sur de la glorieta, para los itinerarios Burgos - Logroño y Logroño - Burgos; y será posible transitar por los ramales de salida directa desde la calzada sentido Irún de la A-1 a la N-120 sentido Logroño, así como el de entrada directa desde Burgos por la N-120 hacia la calzada sentido Madrid de la A-1.

En los paneles de señalización variable próximos al enlace, se informará de los desvíos alternativos. El desvío mantiene el acceso al Barrio de Castañares (Burgos) y al Aeropuerto de Burgos por la carretera BU-12, regulándose este último tráfico mediante señalistas.