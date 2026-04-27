Las obras del Recinto Ferial de Salamanca, con una inversión de más de 5 millones, estarán finalizadas en junio

El Presidente De La Diputación, Javier Iglesias, Junto A La Diputada De Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, Durante Su Visita A Las Obras Del Recinto Ferial. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de transformación del Recinto Ferial de la Diputación avanzan "a buen ritmo con un 70 por ciento de ejecución de la obra civil y un 60 por ciento de la capa tecnológica", como ha subrayado el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, durante su visita. El proyecto, que estará finalizado en junio, tiene un presupuesto de 5.059.008 euros, financiado en un 58 por ciento con fondos europeos a través del proyecto PIREP.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado por la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, ha visitado el avance de las obras de modernización del Recinto Ferial, un macroproyecto que supondrá una transformación integral de este espacio clave para el sector agroganadero de la provincia.

Durante la visita, el presidente ha subrayado que "este proyecto representa una apuesta sin precedentes por el Recinto Ferial, un espacio que es símbolo de la defensa del campo y del apoyo de la Diputación a agricultores y ganaderos".

Las obras se centran en el Pabellón Central, las naves de vacuno y los pabellones circulares, donde se lleva a cabo una intervención integral orientada a mejorar la eficiencia, la funcionalidad y la sostenibilidad de las instalaciones. "Estamos haciendo una serie de mejoras que tienen que ver con la mejora de la gestión de la energía primaria no renovable que se produce, que se va a reducir hasta un 30 por ciento, que tiene que ver con la mejora de ese principio básico que alumbra este proyecto que es 'One Health'. Una salud para los animales, para las personas y para el medio ambiente, es decir, este proyecto está presidido por esa filosofía", ha subrayado el presidente.

Entre las principales actuaciones destacan la renovación de fachadas, cubiertas y carpinterías, así como la mejora de la accesibilidad y la reorganización de los espacios interiores para optimizar su uso. Asimismo, se están incorporando importantes avances en materia de bienestar animal, con mejoras en las condiciones acústicas y ambientales, así como la utilización de materiales y soluciones adaptadas al comportamiento del ganado.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es la incorporación de una potente capa tecnológica que convertirá el recinto en un espacio inteligente. En este sentido, se están desplegando más de cinco kilómetros de fibra óptica y una red de más de 400 sensores, que permitirán monitorizar en tiempo real variables como la calidad del aire, las condiciones ambientales, los consumos energéticos o la ocupación de los espacios. Además, el proyecto incluye actuaciones sostenibles como la separación de aguas pluviales, grises y fecales, que permitirá optimizar el uso de los recursos hídricos.

Javier Iglesias ha destacado que "no se trata solo de modernizar unas instalaciones, sino de construir un recinto ferial preparado para el futuro, que refuerce el liderazgo de Salamanca en el sector primario y que esté al servicio de quienes viven y trabajan en el medio rural". "Lo que estamos haciendo es transformar y hacer un proyecto sin precedentes en Salamanca, en la provincia, pero me atreveré a decir que a toda España porque no va a existir un recinto como este dedicado al sector primario en el conjunto del territorio español", ha destacado Iglesias.