Las obras de rehabilitación de la A-1, en Lerma (Burgos), obligan a cortar el carril derecho desde el 28 de septiembre

Mapa de la parte de la A-1 afectada por las obras y los desvíos. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevará a cabo las obras para la rehabilitación de un paso superior sobre un camino de tierra ubicado en el kilómetro 202,7 de la autovía A-1, a su paso por el municipio de Lerma, en la provincia de Burgos.

Esta actuación se enmarca en el contrato de concesión para la conservación y explotación de la autovía A-1 del km 101 al 247, en el tramo comprendido entre Santo Tomé del Puerto (Segovia) y Burgos y esta obra obligará a cerrar totalmente la calzada derecha, del 28 de septiembre y hasta el viernes 4 de diciembre, entre los kilómetros 202 y 203 obras.

El tráfico se redirigirá por la vía de servicio que discurre en paralelo por la margen derecha de la autovía. El desvío estará debidamente señalizado.

Las obras consistirán en la demolición del tablero de la estructura, su posterior reconstrucción y la reposición del firme y de la junta de dilatación.