Obras para renovar el firme de Manuel Jiménez Alfaro, en Valladolid, entre avenida de Salamanca y Ciudad de la Habana

Avenida Manuel Jiménez Alfaro de Valladolid, donde se ejecutarán obras en julio. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid llevará a cabo en las tres primeras semanas del mes de julio la primera fase de las obras de refuerzo de firmes y renovación de la capa de rodadura de la avenida Manuel Jiménez Alfaro, en el tramo comprendido entre la avenida de Salamanca y la calle Ciudad de La Habana, para las que, "en principio", no se prevén cortes totales de circulación.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la actuación, con un presupuesto de más de 510.000 euros, forma parte de la segunda y principal campaña de aglomerado del ejercicio 2026, que se desarrollará durante los meses de julio y agosto, principalmente en horario nocturno.

La intervención responde al "avanzado estado de deterioro que presenta esta vía debido al intenso tráfico que soporta, especialmente de vehículos pesados", lo que se considera que provoca "deformaciones y roturas en el firme, así como un importante desgaste de la capa de rodadura".

Los trabajos incluirán el fresado y reposición del pavimento, el refuerzo estructural de los carriles más afectados mediante la colocación de una malla antifisuración, la renovación de tapas y rejillas, reparaciones puntuales de rigolas y el repintado completo de la señalización horizontal.

En esta primera fase, entre la avenida de Salamanca y la glorieta de Fuenteolid, se actuará sobre una superficie aproximada de 15.200 metros cuadrados, con la extensión de unas 3.100 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.

La inversión prevista supera los 510.000 euros y será ejecutada por la empresa Collosa, adjudicataria del Lote 2 del Contrato de Conservación de las Vías Públicas.

El Ayuntamiento prevé ejecutar las obras durante las primeras tres semanas del mes de julio, aunque previamente se realizarán algunas labores previas de menor importancia, y se desarrollarán, en la medida de lo posible, sin necesidad de realizar cortes totales al tráfico.

En una segunda fase a ejecutar en el verano de 2027, los trabajos se centrarán en el tramo comprendido entre la intersección con Ciudad de la Habana y la rotonda de acceso a la autovía A-62, con un importe y características similares a la primera.