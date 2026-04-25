Las obras en la SG-P-7223 cortarán el tráfico desde el matadero hasta La Estación de El Espinar (Segovia) desde el lunes

Cartel de aviso de la obra en la SG-P-7223 entre el 27 y el 30 de abril - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia acometerá obras en la carretera provincial SG-P-7223, que obligarán a cortar el tráfico desde la rotonda del matadero hasta La Estación de El Espinar entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril.

Para acceder a este núcleo de población durante esos días, la Diputación recomienda circular por la carretera N-603, según ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los trabajos consistirán en una reconstrucción de un caño para el drenaje transversal de la carretera que resultó dañado por las inundaciones del pasado mes de febrero.

Para ponerlo nuevamente en servicio, será necesario demoler el actual y construir en el mismo lugar uno nuevo de 800 milímetros de diámetro con embocaduras prefabricadas.