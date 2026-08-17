Las obras del viaducto de Los Tramposos provocan cortes en la N-601 a la altura del cruce con la VA-30

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras del viaducto de Los Tramposos, correspondientes al proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para finalizar la variante este de mercancías ferroviarias, mantienen cortada la comunicación directa entre Valladolid y Laguna de Duero por la N-601 a la altura del cruce con la VA-30, por lo que para circular entre ambos municipios hay que desviarse por la mencionada ronda exterior.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Valladolid, el Ministerio de Transportes había informado de que habría cortes de tráfico por estas obras en días puntuales del mes de agosto, si bien no han tenido conocimiento de que comenzarían este lunes hasta ya iniciada la mañana.

Así, la Policía Municipal ha informado en redes sociales y en la web del Ayuntamiento sobre esta incidencia que ha comenzado a primera hora de la mañana y que está previsto que se mantenga hasta las 22.00 horas de este lunes.

La N-601 además se encuentra cortada en el punto en el que cruza sobre ella el viaducto de Los Tramposos, por lo que para circular por ella en dirección a Valladolid el tráfico se desvía obligatoriamente por la VA-30 en dirección a Segovia y se sugiere continuar en dirección al centro de la ciudad por la A-601 o bien realizar un cambio de sentido en las rotondas del cruce con dicha autovía para regresar por la VA-30 hasta el enlace con la N-601 en dirección al centro de la ciudad.

En el sentido contrario, para ir en dirección a Laguna, el tráfico se desvía por la vía de servicio a la altura del colegio San Agustín y se conduce obligatoriamente hacia el enlace con la VA-30 en dirección a Salamanca, de modo que para continuar hacia Laguna hay que recorrer 2,5 kilómetros hasta la salida 19 de la ronda exterior (Medina del Campo/Valladolid paseo Zorrilla) para realizar un cambio de sentido y regresar hasta la salida 16 B en dirección a Laguna de Duero y Olmedo.

Cabe apuntar que se ha informado también de la situación por parte de la empresa Cabrero, que presta servicio de autobús entre ambos municipios.