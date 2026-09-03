Las obras del Zorrilla no han avanzado tan rápido como lo previsto pero la grada estará disponible al 100% este sábado

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, oberva las obras del estadio Zorrilla junto al vicepresidente corporativo del Real Valladolid, Jorge Santiago. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Carnero mantiene que el cerramiento del fondo sur se llevará a cabo el año que viene VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras que lleva a cabo el Real Valladolid en los espacios interiores del estadio José Zorrilla no han avanzado tan rápido como preveía el club y no se va a terminar todo lo que tenían pensado antes de la celebración del primer partido de Liga Hypermotion como local, este sábado a las 18.30 horas contra el FC Andorra, si bien las gradas estarán disponibles al 100 por ciento.

Así lo ha explicado el vicepresidente corporativo del club, Jorge Santiago, que ha visitado las obras acompañado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y los directivos de Inexo Javier Recio y Sergio Rello.

El representante de la entidad blanquivioleta ha destacado que en cualquier caso se trata de unas obras de entidad que continuarán durante un tiempo, más allá de la primera zona en la que se ha actuado que es el área de las zonas VIP y de restauración de la grada oeste y un nuevo acceso por la grada norte.

El avance de los trabajos, por el momento, no permitirá que este sábado en el partido contra el FC Andorra se pueda abrir una de las nuevas zonas VIP y "probablemente" uno de los accesos para subir a los palcos, aunque a esta zona 'noble' se podrá acceder por donde se ha hecho "desde el año 1984" y con seguridad.

El vicepresidente prevé que estos espacios estén ya listos para el siguiente partido en casa, el domingo 13 de septiembre ante el Real Oviedo.

"Lo que tenemos claro es que abriremos sólo lo que sea completamente seguro y cumpla todos los requisitos de seguridad y legalidad para nuestros abonados", ha recalcado Santiago, que ha aprovechado para pedir disculpas a los aficionados porque "cuando hay una obra de este tipo siempre se genera alguna incomodidad".

Asimismo, ha confirmado que las gradas estarán disponibles al 100 por ciento ya este sábado porque en ellas "no se ha hecho actuación" directa, ya que los trabajos se centran en el interior y en zonas de restauración, las cuales señala que estarán habilitadas para el partido.

El vicepresidente corporativo ha añadido que las modificaciones abordadas en el proyecto en estos meses de obras, como por ejemplo la sustitución de la superficie de uno de los campos de hierba de los Anexos, han elevado el presupuesto previsto de 11,8 a 12,3 millones de euros.

El alcalde ha destacado lo "importante" que resulta esta actuación para la ciudad, ya que se trata de una infraestructura deportiva municipal y para que puedan "disfrutar" de ella los aficionados al fútbol.

El regidor ha recordado que este proyecto esta enmarcado en el protocolo firmado entre el Ayuntamiento y el club el pasado mes de marzo y en el que la entidad blanquivioleta se comprometía a afrontar las obras de mejora de los espacios interiores y de los Anexos y el Consistorio ha llevar a cabo el cerramiento del Fondo Sur.

A este respecto, Carnero ha explicado que se encuentra en fase de licitación la redacción del proyecto de esta obra, una actuación que tendrá un plazo de tres meses para diseñar unos trabajos que el regidor mantiene que se podrán llevar a cabo el próximo año.

RECURSO ANTE EL TARCYL EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.

En ese proceso de licitación, según datos disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se han rectificado los pliegos y ya se han presentado ofertas por parte de cuatro empresas licitadores, de las cuales una, como ha informado El Día de Valladolid y recoge Europa Press, ha recurrido el proceso ante el TARCyL.

En todo caso, Carnero ha explicado que el tribunal determinará "si hay que aclarar o no alguna cuestión" y espera que no sea obstáculo para continuar con el proceso con normalidad y dar los pasos correspondientes en "las próximas semanas".

El regidor ha subrayado que estas obras de cerramiento del Fondo Sur darán "una complitud al estadio" que ha recordado que desde su inauguración en 1982 ha estado pendiente. "Por lo tanto, el compromiso del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid se mantiene en pie, de la mano en este caso también del propio club", ha aseverado Carnero.

OTRAS ACTUACIONES

Jorge Santiago ha añadido que más allá de las actuaciones en las zonas VIP y los nuevos accesos a las gradas Oeste y Norte, queda por afrontar la actuación de la "cuarta planta" y una pasarela de acceso, además de los trabajos en marcha en los campos Anexos, que también avanzan.

En este sentido, ha explicado que se ha decidido cambiar la superficie del campo 3, de césped sintético, por un material "de última generación" para cumplir la nueva normativa europea que obliga a la desaparición de "microplásticos" en estas superficies.

Por otro lado, el alcalde también ha anunciado que la remodelación de las zonas exteriores de Zorrilla que no se han abordado con la reforma del "anillo exterior" llevada a cabo recientemente, estarán sujetas a los avances en la obra del fondo sur, pues por ejemplo el aparcamiento situado al norte del recinto se prevé que sea utilizado para "acopio" de materiales durante los trabajos de cerramiento.

El Ayuntamiento esperará al desarrollo del proyecto para actuar sobre el parking y los espacios exteriores, con el fin de evitar actuaciones duplicadas y ofrecer una solución definitiva al entorno del estadio.