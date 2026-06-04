El Observatorio de Borobia (Soria) avanza hacia su fase final con la formalización del contrato tecnológico

SORIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dotación tecnológica del Observatorio-Planetario de Borobia, en Soria, ha avanzado hacia su fase final tras la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la formalización del contrato para el suministro, instalación, transporte, montaje y puesta en marcha del equipamiento digital del complejo astronómico.

Esta actuaciónforma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Borobia, Cielo y Naturaleza', financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) mediante fondos Next Generation EU.

El contrato, promovido por el Ayuntamiento de Borobia, se ha adjudicado a Juan José Teus Guezala por un importe de 35.109 euros. La firma de la formalización se ha producido el 1 de junio y la entrada en vigor del contrato ha tenido lugar el 2 de junio. Asimismo, el plazo de ejecución ha fijado su conclusión para el próximo 25 de junio, fecha que ha marcado la recta final para la incorporación de este nuevo equipamiento al Observatorio-Planetario.

Esta última formalización se suma al contrato del sistema de proyección del planetario, que se ha adjudicado a Albert Pla Sánchez por 115.616 euros. Entre ambas actuaciones, los contratos tecnológicos del complejo han alcanzado los 150.725 euros, una cifra que refleja el avance de los trabajos previstos en el PSTD.

Mientras la primera actuación dota al planetario de un sistema de proyección 4K para cine de 360 grados y contenidos inmersivos, la nueva adjudicación se centra en los instrumentos ópticos, de astronomía y material electrónico necesarios para actualizar la capacidad del centro.

El Observatorio Astronómico El Castillo es considerado uno de los recursos turísticos y científicos más singulares de la provincia de Soria, además del primer observatorio astronómico de carácter didáctico abierto al público en España. Situado a 1.200 metros de altitud a los pies del Moncayo, el centro combina la observación astronómica con la divulgación científica.

El PSTD 'Borobia, Cielo y Naturaleza' busca ampliar la oferta turística sostenible del municipio a partir de la calidad de su cielo nocturno, un recurso avalado tras obtener en 2022 el reconocimiento como Municipio Starlight. La modernización de estas instalaciones enlaza también con las previsiones para el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026.

La provincia de Soria estará en la franja de totalidad de este fenómeno astronómico, por lo que Borobia se ha preparado para reforzar su papel como enclave de referencia para la observación, el turismo científico y las actividades divulgativas vinculadas al cielo nocturno.