Gráfico de la evolución de la temperatura mínima diaria en el observatorio de Villanubla - @AEMET_CYL

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El observatorio meteorológico de Valladolid/Villanubla alcanzó el pasado martes, día 17 de noviembre, la temperatura mínima más alta para el undécimo mes del año desde el anterior récord, registrado el 1 de noviembre de 1940.

En concreto, el observatorio meteorológico de Valladolid/Villanubla registró el martes una temperatura mínima de 14,9 grados, 1,1 grados por encima de la anterior mínima más alta, los 13,8 grados computados en 1940.

Así lo ha destacado la Aemet a través de un mensaje en 'X' donde ha informado de la evolución de la temperatura mínima diaria en el citado observatorio meteorológico.