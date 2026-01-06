Ocho de cada diez kilómetros de la red de la Diputación de Ávila tratados frente al hielo

Ocho de cada diez kilómetro de la red de la Diputación de Ávila tratados frente al hielo. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 operarios y 14 quitanieves del dispositivo de vialidad invernal de la Diputación de Ávila ha trabajado durante este Día de Reyes para hacer frente a las importantes heladas que afectan a la provincia.

De este modo, 802 kilómetros de la red de carreteras provinciales, es decir, prácticamente ocho de cada diez, han sido tratados con fundentes y maquinaria pesada para retirar placas de hielo y la escasa nieve que ha caído sobre las vías.

"Ha sido un día complejo en el que nuestros trabajadores han dado el todo por el todo esparciendo casi 90 toneladas de fundentes. A todos ellos y a los conductores que han extremado la prudencia solo podemos darles las gracias", ha valorado el diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez.

En Zona II (centro, Piedrahíta-Barco-Gredos y Valle del Tiétar) se han tratado 512 kilómetros de 53 carreteras con 75 toneladas de sal. "Empezamos el día con nueve camiones, pero durante la mañana se incorporó a las labores el del Tiétar, con lo que alcanzamos la decena de máquinas con 23 operarios", ha explicado el diputado.

Por su parte, en Zona I (La Moraña y Sierra de Ávila) han sido 290 los kilómetros tratados por cuatro quitanieves y doce trabajadores, que han esparcido 12.200 kilos de fundentes en 49 carreteras.

En cuanto al uso de cadenas, que han sido obligatorias durante buena parte del día en los puertos de Chía y El Tremedal, cuando quedaron despejados ya se hizo innecesario su usoñ. "Las heladas intensas van a volver en las próximas horas, así que pedimos a los conductores que, especialmente si van a atravesar esas zonas altas por la noche, vayan provistos de ellas", ha señalado Álvarez.

El aviso amarillo por heladas en el Sistema Central abulense sigue previsto por parte de la AEMET entre las 0 y las 9 horas del miércoles, "así que al amanecer se volverán a desplegar los equipos para seguir haciendo frente a este episodio de bajas temperaturas", ha concluido el diputado.