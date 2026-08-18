Ocho establecimientos participan desde el viernes en el XXI Certamen del Pincho Piñonero de Pedrajas (Valladolid)

El diputado de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales y alcalde de Pedrajas de San Esteban, Alonso Romo, junto al presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, Julio Valles, y el chef del Trigo, Martín. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban acogerá entre el 21 y 23 de agosto la XXI edición del Certamen del Pincho Piñonero, con ocho establecimientos participantes, y la XVII edición de Empiñonarte 'El arte está en la calle', que este año suma una actuación más.

El diputado de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales y alcalde de Pedrajas de San Esteban, Alfonso Romo; el presidente y fundador de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, Julio Valles, y el jefe de cocina del restaurante Trigo, Víctor Martin --también vecino de Pedrajas--, han presentado este martes en el Palacio de Pimentel ambos programas que son el aperitivo de las fiestas patronales en honor a San Agustín, que comenzarán el 26 de agosto.

El Certamen de Pincho Piñonero, que cuenta con más de dos décadas de tradición, se divide en tres jornadas en las que los establecimientos adheridos ofrecerán el aperitivo por un precio de 2,50 euros con el objetivo de poner en valor el piñón, producto típico de la localidad y alimento "imprescindible" que tendrá que estar presente en todas las propuestas, según ha explicado Romo.

Los pinchos participantes podrán optar a dos tipos de premios, uno popular con un importe de 150 euros y otro valorado por un jurado profesional en una "cata a ciegas" y que estará dotado de 300 euros.

El ganador del premio al pincho más popular se elegirá a través del voto de las personas que disfruten de la oferta gastronómica, que podrán votar de forma secreta a través de tarjetas selladas por un mínimo de cinco establecimientos y, entre los que emitan su voto, se sorteará una escapada termal en un acto el miércoles 26 de agosto a las 21.00 horas en la Plaza Mayor, ha detallado el regidor.

Asimismo, Valles, que está desde "el principio" del certamen, ha explicado que el funcionamiento "ha cambiado bastante porque cada vez hay productos y elaboraciones más exigentes" y ha reivindicado que "el jurado tiene en cuenta la calidad del piñón", que se puede elaborar de diferentes formas como "asado o frito" y que puede tener un gusto "ácido, salado o dulce".

Por su parte, el chef del restaurante Trigo ha subrayado que "en los últimos años ha habido una evolución muy positiva en las elaboraciones" y que se ha demostrado en la "mejora de la técnica", aspectos que ha agradecido a los establecimientos participantes.

TRES ESPECTÁCULOS EN EMPIÑONARTE

De forma paralela, la localidad piñonera albergará la XVII edición de Empiñonarte 'El arte está en la calle', que comenzará este viernes, 21 de agosto, a las 22.00 horas, con una actuación del grupo vallisoletano Happening y su show 'Único', en el que la banda celebra sus 25 años de carrera y que se llevará a cabo en la Plaza Mayor.

La segunda jornada se celebrará el sábado 22 de agosto a las 20.30 horas con la compañía Tiritirantes Circo Teatro, que presentará 'Carrusel Ambulante', una propuesta en la que los hermanos Trampoli llegarán con un tiovivo que esconde un "secreto mágico", sus "imponentes caballitos gigantes".

Finalmente, el domingo día 23 a las 13.00 horas, también en la Plaza Mayor de la localidad, tendrá lugar la animación musical organizada por parte de los establecimientos hosteleros participantes de la mano de Batucada Timbalá de Medina del Campo.