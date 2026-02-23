La octava edición de 'PasaXT Hacia el Empleo' de Salud Mental CyL arranca con 36 beneficiarios - SALUD MENTAL CYL

La nueva edición del proyecto 'PasaXT Hacia el Empleo', impulsado por la Federación Salud Mental Castilla y León con el apoyo de Fundación ONCE, arranca con la participación de 36 personas de entre 18 y 40 años, ampliando el número de beneficiarias respecto al año anterior. Las acciones se desarrollarán hasta el 9 de junio de 2026 en un total de nueve entidades del

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha logrado que un 67 por ciento de las personas participantes mejore su empleabilidad, accedan a un empleo o retomen estudios, consolidándose como un recurso clave frente a las barreras que sigue afrontando el colectivo en el mercado laboral. Este dato, emana de del Estudio de Impacto que se realizó analizando las primeras cinco ediciones del proyecto, donde además se constató que el 24 por ciento de las personas participantes retomó su formación para tener más opciones de inserción laboral y que el 43 por ciento se ha mantenido activo en la búsqueda de empleo.

Como punto de partida de esta octava edición, la Federación Salud Mental Castilla y León ha desarrollado una acción formativa específica dirigida a profesionales vinculados al proyecto 'PasaXT Hacia el Empleo' 2026. Bajo el título 'Curso de Competencias Transversales y de la Empleabilidad para la Búsqueda de Empleo', la formación se celebró el 16 de febrero en modalidad presencial y el 20 de febrero en formato online.

La sesión presencial abordó las competencias personales--se prestó especial atención a la inteligencia emocional y las habilidades sociales--y su influencia en situaciones de desempleo. Se analizaron los pensamientos, emociones y conductas que pueden experimentar las personas desempleadas, así como estrategias de intervención tanto en el acompañamiento individual como en el trabajo en equipo. Asimismo, se profundizó en las competencias para la empleabilidad, incluyendo el análisis del nuevo paradigma del mercado laboral, la definición del objetivo profesional, la planificación de la búsqueda activa de empleo, la elaboración del currículum y la preparación de procesos de selección.

Durante la sesión online, se ha reforzado el bloque de capacitación digital básica para la búsqueda de empleo, incidiendo en el uso de herramientas tecnológicas, la localización eficaz de información en internet, el manejo de portales de empleo y el trabajo colaborativo en línea.

El programa formativo incluye también un módulo específico sobre contacto con empresas, orientado a mejorar la visibilidad del equipo técnico y de las personas participantes en el proyecto 'PasaXT Hacia el Empleo', a través del conocimiento del tejido empresarial, la elaboración de mapas de empleabilidad y el diseño de argumentarios de presentación adaptados a empresas diana.

Asimismo, el programa incorpora una especialidad formativa orientada a la asistencia personal, que se impartirá bajo la acreditación oficial del Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), garantizando así la calidad y el reconocimiento oficial de la formación.

Esta especialidad estará estructurada en dos módulos específicos y complementarios. En primer lugar, se desarrollará la Especialidad Formativa de Asistencia Personal (50 horas), cuyo objetivo es dotar a las personas participantes de los conocimientos, competencias y herramientas necesarias para el desempeño profesional en el ámbito de la asistencia personal, promoviendo la autonomía y la vida independiente de las personas usuarias.

Una vez finalizado este primer bloque formativo, el alumnado tendrá la posibilidad de ampliar y profundizar su capacitación a través de la Especialidad Formativa de Asistencia Personal - Especialización en Personas con Problemas de Salud Mental (16.00 horas). Este módulo avanzado permitirá adquirir competencias específicas para la intervención y el acompañamiento especializado, adaptado a las necesidades de personas con problemas de salud mental, reforzando así la calidad y la adecuación del apoyo prestado.

Con esta estructura formativa progresiva, el programa ofrece un itinerario completo que combina formación básica y especialización, favoreciendo la empleabilidad y la profesionalización en el sector de los cuidados y la asistencia personal.