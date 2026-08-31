La oferta cultural de la Junta incluye en septiembre 335 actividades de música clásica, literatura y ciencia

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ofrece un total de 335 actividades en su programación cultural para el mes de septiembre, oferta que se vehícula a través de la red de centros culturales de la Comunidad, repartida por las nueve provincias, entre museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos regionales, Palacio Quintanar, Filmoteca de Castilla y León y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica.

La programación incluye 45 exposiciones temporales; 29 visitas guiadas; 35 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 48 actividades musicales y conciertos; 81 espectáculos de teatro y artes escénicas; 12 ciclos de cine; 17 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias; y 60 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 8 actividades que se podrán disfrutar de forma 'online'.

El '34 Festival Otoño Musical Soriano. Festival Internacional de Música Castilla y León' volverá a reunir en Soria, del 10 al 30 de septiembre y el 11 de noviembre, a algunas de las principales orquestas, intérpretes y formaciones nacionales e internacionales, junto a propuestas de música de cámara, jazz o flamenco, consolidando al festival como una de las grandes citas culturales del calendario musical español.

El programa de esta edición incluye, entre otras, a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, dirigida por Alondra de la Parra, la Philharmonia Frankfurt junto al célebre trompetista Sergei Nakariakov, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la cantaora Marina Heredia con el Grupo Enigma y el concierto de la Gustav Mahler Jugendorchester, que clausura el festival el 11 de noviembre.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, tendrá dos actuaciones en el ciclo. La primera será el viernes 18 de septiembre y la Orquesta estará dirigida por el maestro Lawrence Renes y acompañada por el prestigioso clarinetista Oliver Patey, que ofrecerá el Concierto para clarinete en La mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart. El programa se completa con Preludio y Muerte de amor de la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner, y la obra Muerte y transfiguración, op. 24, de Richard Strauss.

El viernes 25 de septiembre, la OSCyL ofrecerá su segunda participación con la directora Joana Carneiro en el podio y junto al solista de trompa Matías Piñeira. El programa del concierto incluirá obras de L. Boulanger, R. Strauss, M. Ravel y B. Britten.

Otras citas musicales destacadas son el '39 Festival de Música Española de León', del 6 al 29 de septiembre, con nuevas propuestas en su compromiso con la promoción y difusión de la creación musical española; y el 'IX Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos', en Toro, Zamora, donde la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá un concierto el 12 de septiembre bajo la dirección de Luis Suárez.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EVOLUCIÓN HUMANA

Castilla y León se convierte en referencia internacional en el estudio de la evolución humana con la celebración del 'XVI Congreso Anual de la Sociedad Europea para el Estudio de la Evolución Humana' (ESHE), considerado como uno de los foros más importantes a nivel mundial dentro de la disciplina.

El Museo de la Evolución Humana colabora, junto con el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana y el Ayuntamiento de Burgos, en el congreso científico que, del 17 al 20 de septiembre, reúne en Burgos a 400 especialistas internacionales en la evolución humana, y acogerá algunas de las actividades y visitas previstas a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

Historia, arte y literatura se darán cita en la 21 edición de 'Hay Festival Segovia', que se celebrará en esta ciudad del 10 al 13 de septiembre. El encuentro ofrecerá un ambicioso programa multidisciplinar que contará con más de 60 actividades en torno al arte, la historia, el pensamiento y las letras en conferencias, conversaciones, exposiciones, performances, proyecciones y conciertos. El festival se desarrollará en varios espacios de la ciudad, entre ellos, en la Biblioteca Pública de Segovia, donde están programadas diferentes charlas y encuentros.

La ilusión, el asombro y el arte del ilusionismo volverán a estar presentes en las '33 Jornadas Internacionales de Magia', que se celebran en Zamora del 26 de septiembre al 5 de octubre, con espectáculos programados en el Museo Etnográfico de Castilla y León y en la Biblioteca Pública de Zamora, entre otros espacios.

VARIADA OFERTA EN LA RED DE CENTROS

En el MUSAC, en León, continúan las exposiciones 'Lugar del elogio', del pintor Carlos León; la instalación 'Pabellón de escultura: refugio e intemperie', de la artista Ana Laura Aláez, y la muestra de fondos de la Colección MUSAC, 'Casi sistemas', con la obra de doce artistas internaciones.

En el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, León, se puede visitar la muestra 'Minerales en nuestras vidas', de la colección José Vicente Casado, y la tercera edición de la exposición colectiva 'Del carbón al grafiti', con la obra de ocho artistas que ofrecen su visión particular de trabajo y la cultura minera.

En el Museo Etnográfico de Castilla y León continúa la muestra 'Máscaras. Símbolos de identidad' y se presenta, a partir del 17 de septiembre, la exposición 'Regressar', de la artista Raquel Díaz.

Palacio Quintanar, en Segovia, exhibe la obra de Fernando Beltrán y Pep Carrió en la exposición 'Ensemble', de Pepe Gimeno en 'Morphosis' y la exposición temporal 'Book of Words - Glitch Art Disturbing Quintanar- Art Conference Spain Poland', con la participación de artistas polacos y españoles.

Con ocasión del 60 aniversario de su estreno, el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid estrena en el pasillo de exposiciones la muestra fotográfica 'El bueno, el feo y el malo', con un recorrido por los distintos escenarios del rodaje de la película en Castilla y León.

Los museos provinciales de Castilla y León también ofrecen una importante y variada programación expositiva. Destaca la exposición 'Terra Ignota', de la artista Marina Núñez, en el Museo de Palencia; el proyecto fotográfico del artista Javier Ayarza 'Archivo Territorio', en el Museo de Zamora; la muestra 'Gallienvs. La imagen del poder', en el Museo de Segovia; y los proyectos expositivos de Diego Movilla y Ieva Epnere, que acogerá el Museo de Burgos a partir del 24 de septiembre, dentro de la Bienal Burgos.

El Archivo Histórico Provincial de Ávila presenta, del 3 de septiembre al 3 de octubre, la exposición 'Desplazar la escucha', a partir de la colección de tarjetas QSL de Alferdo Abella Martín; el Archivo Histórico Provincial de Palencia exhibe, del 4 al 30 de septiembre, la muestra fotográfica 'La mirada de mi abuelo: crónica en blanco y negro de lo cotidiano', de Clara Berbel Hernández; y el Archivo Histórico Provincial de Valladolid propone la exposición 'Boda y ventura de los Reyes Católicos', que se podrá visitar a partir del 28 de septiembre.

El Archivo Histórico Provincial de Segovia inicia en septiembre la celebración del IV Ciclo de Conferencias 'Érase una vez Segovia' bajo el título 'Segovia, ciudad de poder: de los césares a los reyes', con la participación de historiadores y especialistas en la materia.

Para los aficionados al cine en corto, la Filmoteca de Castilla y León presenta una nueva edición del ciclo de cortometrajes 'FilmoCyL en corto', con proyecciones en distintos puntos del territorio de Castilla y León. En septiembre se han programado una selección de cortometrajes del proyecto 'Quercus' y de los ganadores de los premios BAFTA SHORTS en Ávila, León y Soria.