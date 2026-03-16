La Oficina de Información al Consumidor de Salamanca registra 4.480 consultas en 2025, 1.097 más que el año anterior

La concejala de Salud Pública y Consumo de Salamanca, Vega Villar. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Salamanca registró 4.480 consultas a lo largo de 2025, lo que supone 1.097 más que en el ejercicio anterior.

Así lo ha señalado la concejala de Salud Pública y Consumo, Vega Villar, con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras, al que se ha sumado el Ayuntamiento de Salamanca con un punto informativo instalado en la plaza de los Bandos.

Allí, Villar ha presentado el balance anual del servicio municipal, que refleja un incremento significativo en la demanda de información, así como la tramitación de reclamaciones durante 2025.

Los datos de consultas atendidas en la Oficina (ubicada en el CMI Victoria Adrados, avenida Villamayor, 55-71) muestran una tendencia al alza que demuestra "la confianza creciente de los salmantinos en estos recursos públicos y una mayor implicación ciudadana en materia de consumo", ha señalado Villar.

Por otra parte, las reclamaciones tramitadas por la OMIC en 2025 han ascendido a 1.336, distribuidas en los bloques de contratación de servicios, 898 reclamaciones y adquisición de productos, 438 reclamaciones. Dentro del ámbito de productos, los sectores que han acaparado el mayor número de reclamaciones fueron la electrónica, 107; ropa y calzado, 94; bazar y menaje, 83; y, electrodomésticos, 59.

En cuanto a servicios, los sectores que concentraron más incidencias fueron las telecomunicaciones, 197; electricidad, 158; vivienda, reparaciones y obras, 49; y, agencias de viajes y servicios turísticos, 46. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca dispone de un Sistema Arbitral de Consumo de carácter gratuito, que ha cumplido 25 años en 2023, para la defensa extrajudicial de las personas consumidoras.

En 2025 se abrieron 73 expedientes, ocho más que en el ejercicio anterior. De los laudos que se dictaron, 34 fueron estimatorios en todo o en parte las pretensiones de las personas consumidoras, 14 desestimatorios y cuatro conciliatorios.

OTRAS ACTIVIDADES

Igualmente, la Escuela Municipal de Consumo imparte anualmente actividades y talleres formativos con el objetivo de sensibilizar e informar tanto a la población adulta como la escolar sobre sus derechos como personas consumidoras y la promoción de educación práctica y accesible en esta materia que les ayude a tomar decisiones de compra en su día a día, han señalado desde el Consistorio salmantino.

Con respecto a la programación dirigida a la población escolar, en 2025 se han llevado a cabo 80 talleres con la participación de más de 1.900 alumnos fomentando hábitos de consumo responsable desde edades tempranas.

Las sesiones han abordado temáticas clave sobre cómo evitar el despilfarro de alimentos y acciones cotidianas para cuidar el entorno natural bajo el lema 'Cosas simples para salvar la Tierra'.

También se han promovido 15 talleres entre los usuarios de las entidades salmantinas Cáritas, Asprodes, Cruz Roja, Apramp y de programas municipales como 'Salamanca Acompaña' y el Aula de la Mujer, ha señalado el Ayuntamiento.

Además, a fin de reforzar la Escuela Municipal de Consumo, el Ayuntamiento ha lanzado durante el año 2025 la plataforma online para formar e informar a los consumidores de una forma ágil, intuitiva y dinámica a través de una serie de contenidos formativos y divulgativos.

Se trata de que se puedan adquirir conocimientos y herramientas sobre sus derechos en materia de consumo, economía doméstica y compras en internet y otros muchos temas con un eminente carácter práctico. La Escuela Municipal de Consumo online está disponible a través del enlace https://escuelaconsumosalamanca.es/.