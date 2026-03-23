La Oficina de Turismo de Recoletos acoge una exposición fotográfica de la Semana Santa de Valladolid, Medina y Rioseco

Inauguración de la exposición fotográfica 'Tres encuentros' en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos acoge la exposición fotográfica 'Tres encuentros', la ya tradicional muestra que refleja tres de las Semanas Santas "más representativas" de la provincia, la de Valladolid, la de Medina del Campo y la de Medina de Rioseco.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; la concejala de Turismo, Festejos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Medina del Campo, Nadia González, y el alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, han inaugurado este lunes, 23 de marzo, esta muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 5 de abril.

En esta ocasión, la ciudad de Valladolid adquiere un protagonismo especial a través de la serie fotográfica de Chema Concellón, compuesta por diez imágenes en blanco y negro que forman parte de una colección más amplia.

Su trabajo trasciende el carácter documental para situarse en la fotografía de autor y construye un lenguaje visual "sólido" basado en el control de la luz, la composición y el instante, con el que refleja "la identidad emocional" de la Semana Santa vallisoletana.

El uso del blanco y negro actúa como recurso expresivo que resalta la textura, el volumen y el dramatismo de las tallas, mientras que la iluminación y los encuadres aportan una "dimensión escultórica y monumental" a las imágenes, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Los planos cerrados y las escenas abiertas, junto con la integración del entorno urbano, permiten "conjugar lo íntimo y lo colectivo", y convierten cada fotografía en una "interpretación que captura la esencia estética, cultural y emocional de esta tradición".

Se trata así de una propuesta que, desde la fotografía, logra "captar la esencia de un acontecimiento en el que tradición, emoción y estética se funden en un mismo lenguaje visual".

Asimismo, Medina del Campo presenta su Semana Santa a través de la mirada de diferentes fotógrafos del municipio, Ángel Pérez, Benjamín Redondo, David García, Elena Vara, Juan Carlos Rebollo y Virginia Cuevas, además de la Asociación AFAM.

Se expone un conjunto de imágenes que muestran a Nuestra Señora del Mayor Dolor, el Cristo del Vía Crucis, el Santo Descendimiento del Señor, el Nazareno de la Cruz, Nuestra Señora de la Soledad, la Oración del Huerto, el Santo Sepulcro, el Cristo del Encuentro, El Lavatorio, la Virgen de las Angustias, el Santísimo Cristo de la Agonía, a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna.

A través de esta exposición, Medina del Campo quiere mostrar la importancia de su imaginería renacentista, de sus nueve cofradías y sus más de 17 desfiles procesionales.

Por su parte, la colección de fotografías de Medina de Rioseco es el resultado del trabajo del fotógrafo Fernando Fradejas. Se trata de imágenes que no solo capturan la escena, sino también el "profundo sentimiento" del cofrade riosecano en los diversos momentos de los desfiles procesionales.

Igualmente, estas fotografías ponen de relieve el "extraordinario" patrimonio artístico de sus pasos, obras de destacados escultores de la Escuela Castellana de los siglos XVI y XVII, y muestran cómo estos conforman un "conjunto único en armonía con el patrimonio arquitectónico de la ciudad".

La exposición podrá visitarse en el horario de apertura de la Oficina de Turismo, de lunes a sábado, de 9.30 a 14.00 horas, y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 9.30 a 14.00 horas.