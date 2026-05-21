Ofrenda floral a Felipe II en el V centenario de su nacimiento en Valladolid como "centro del mundo imperial"

Ofrenda floral a Felipe II en Valladolid en el V centenario de su nacimiento como "centro del mundo imperial" . - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez ha celebrado este jueves un acto de homenaje a Felipe II con motivo del V centenario de su nacimiento en el Palacio de Pimentel de Valladolid, actual sede de la Diputación Provincial, consistente en una ofrenda floral que ha tenido lugar en la Plaza de San Pablo, el mismo escenario que fuera "centro del mundo en la época imperial".

En su intervención, Francisco Rollán ha asegurado que desde su asociación cultural pretenden recordar cualquier hecho histórico relevante, ya que los vallisoletanos, "en una inmensa mayoría, no son conscientes del gran pasado que atesora la localidad".

Asimismo, ha insistido en que con estos actos quieren hacer llegar a los vecinos que Valladolid fue durante mucho tiempo la ciudad más importante de España y del mundo entero y lugar donde nació Felipe II, rey "en cuyo imperio nunca se puso el sol", además del escenario donde el emperador Carlos V, padre del homenajeado, pasó más tiempo en España.

Rollán, en una alocución recogida por Europa Press luego completada con una breve biografía del monarca expuesta por el presidente de la entidad cultural, Marcos Málaga, ha aprovechado para repasar diversos hitos locales, entre ellos que en el Colegio de San Gregorio se realizó la controversia de Valladolid, el primer debate mundial sobre los derechos humanos, y que en 1469 los Reyes Católicos contrajeron matrimonio en el cercano Palacio de los Viveros.

También ha recordado que el 20 de mayo falleció allí Cristóbal Colón, que en 1604 se vendió por vez primera el Quijote y que Fernando III fue proclamado rey de Castilla en la antigua colegiata de Santa María, y ante el desconocimiento que observa en la juventud, ha insistido en que la capital del Pisuerga ha sido una de las más importantes de la historia durante diferentes siglos.

Respecto de la figura del homenajeado, Rollán ha destacado que Felipe II dio el título de ciudad a Valladolid, concedió el rango de catedral a la antigua colegiata y mandó reconstruir la urbe tras el incendio de 1561, realizando la Plaza Mayor, la primera plaza regular de España. Por todo ello, ha incidido en que bajo su mandato España tuvo el primer imperio global de la historia.

REIVINDICAN UNA PLAZA O ESTATUA A CARLOS V

De igual forma, ha anunciado que promoverán la figura de su padre, el emperador Carlos V, y ha criticado que no tenga una estatua o una calle en la ciudad, una reivindicación por la que ha prometido que lucharán en el futuro junto a la recuperación de otros personajes olvidados.

Finalmente, el representante de la entidad ha remarcado que harán todo lo posible en colaboración con otras asociaciones e instituciones para acercar la historia de Valladolid a sus ciudadanos y promover el orgullo local.

En este sentido, ha expresado su deseo de que en la próxima remodelación de la plaza se tengan en cuenta los hechos históricos acontecidos en lo que fue el centro del mundo en la época imperial. Entre estos acontecimientos, ha enumerado el nacimiento y bautizo de Felipe II, la gesta de la primera vuelta al mundo, las cortes, los bautizos de diferentes reyes y el paso de personalidades como Hernán Cortés, Magallanes, Santa Teresa o Velázquez.

Al recuerdo de Felipe II por su quinientos cumpleaños han asistido, entre otros, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira.

El historiador Enrique Martínez Ruiz ha cerrado el homenaje en el Palacio de Pimentel con la conferencia titulada 'Felipe II: hombre, rey y mito'.